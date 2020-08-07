ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Названы топ-7 продуктов для красивых и здоровых волос

Пятница 07 августа 2020 14:41
Названы топ-7 продуктов для красивых и здоровых волос
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Для крепких и блестящих волос нужно насытить их изнутри

Чтобы волос рос крепким, нужно насытить организм необходимыми веществами.
Диетолог Ольга Безугла рассказала, в каких продуктах вы найдете полезные и питательные вещества для волос.

Топ-7 продуктов для здоровых и красивых волос:

Яйца. Из яичного белка мы получаем необходимые протеины, из которых образуется стержень волоса. В желтке же есть биотин или витамин H, который необходим для построения коллагенового матрикса волоса. Дефицит биотина возникает, если долго принимать антибиотики (часть биотина выделяется полезными кишечными бактериями).

Названы топ-7 продуктов для красивых и здоровых волос

Бобы. Вегетарианцам следует обратить внимание именно на бобовые! Это альтернативный источник белка. А ещё в бобах много цинка, который стимулирует рост волос и восстанавливает их структуру.

Клубника. Защищает волосы, благодаря высокому содержанию витамина C. Витамин C предупреждает ломкость и истончение волос из-за вредного воздействия ультрафиолета.

Названы топ-7 продуктов для красивых и здоровых волос

Мясо. Помимо белков, в мясе есть железо, которое регулирует часть генов, запускающих рост волос. При дефиците железа волосы выпадают, ведь оно необходимо для построения новых клеток, а клетки волосяного фолликула делятся очень активно.


Авокадо. В нем много жирных кислот, которые мы должны регулярно получать с пищей, чтобы организм мог построить новые клетки. Исследования выявились, что при дефиците полиненасыщенных жирных кислот волосы выпадают.

Названы топ-7 продуктов для красивых и здоровых волос

Иллюстративное фото (pexels.com)

Миндаль. Горьковатый орех содержит рибофлавин (витамин B2). Его дефицит тоже связан со слабостью волос и их выпадением, потому что витамин входит в состав ферментов, регулирующих клеточный метаболизм. Запасов витамина B2 в организме мало, поэтому его нужно регулярно получать с пищей.

Креветки. В этом морепродукте есть витамин D, цинк и железо. Исследования показали, что у женщин с алопецией уровень витамина D был значительно ниже нормы. Оказывается, оптимальный уровень витамина D поддерживает активность стволовых клеток волосяного фолликула, которые продуцируют кератин.

Напомним, что ранее диетолог Лора Филиппова рассказала, какой перерыв между приемами пищи можно считать оптимальным. Также она рассказала. что мешает перейти на здоровое питании и почему сложно отказаться от "запрещенки".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины здоровое питаниедиетологволосы
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь