ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Последний рывок: как "дожать" оставшиеся 2-3 килограмма без срывов

Суббота 08 августа 2020 08:36
Последний рывок: как "дожать" оставшиеся 2-3 килограмма без срывов
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Эксперт рассказала, как убрать застрявший лишний жирок

Вам нужно убрать застрявшие 2-3 кг и проработать рельеф без ущерба для здоровья и срывов? Такая цель требует кропотливой работы. Любые перегибы поставят похудение, в лучшем случае, на длительную паузу. А если до этого был опыт несбалансированных диет, то возможен откат и прибавка веса даже на фоне низкокалорийного питания.

Как избежать негативного развития событий и снизить вес именно за счет жировых отложений, рассказала фитнес-инструктор и эксперт по здоровому похудению Катя Медушкина.

Как и при любой работе с телом, начните с питания. Но не снижайте КБЖУ ниже ваших основных потребностей.

Жир - это стратегические запасы энергии на “черный день”, и скудная диета сработает как сигнал усилить накопление и сохранение запасов (возможно, скоро станет еще голоднее).

Поэтому все нутриенты в необходимом объеме и правильном режиме должны поступать ежедневно. Постепенно снижайте углеводы, в первую очередь простые, поддерживая уровень не ниже базовых потребностей.

Последний рывок: как &quot;дожать&quot; оставшиеся 2-3 килограмма без срывов

Норма - 3,5-4 г углеводов на 1 кг нормальной массы тела в сутки.
Минимум, ниже которого опускаться НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ - 2 грамма углеводов на 1 кг НМС.


Пересмотрите свой план тренировок.

Обязательны тренировки с отягощением плюс 1-2 кардио, продолжительность каждой 45-60 минут.

Подключайте те виды тренировок, которые нацелены на активную работу большого количества мышечных групп.

Чем больше мышц работает, тем больше вы используете энергии.

Последний рывок: как &quot;дожать&quot; оставшиеся 2-3 килограмма без срывов

Иллюстративное фото (pexels.com)

В тренировках важен баланс нагрузок и отдыха, иначе вы загоните себя в состояние стресса, который затормозит метаболические процессы.

Нет необходимости жить в зале и есть однообразную еду, загоняя себя окончательно. Меню и тренировки должны быть комфортными.

Напомним, ведущая Лилия Ребрик раскрыла свои секреты стройной фигуры.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины похудениедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь