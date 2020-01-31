Есть ли смысл переплачивать: в чем разница косметики люкс и масс маркет

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Санта Димопулос сравнила несколько видов косметики по ценовому признаку

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос всего четыре месяца назад стала мамой во второй раз - певица родила дочь Софию. Уже сейчас она вернула былую стройность и восхищает подтянутой фигурой - в том числе и в купальнике. Недавно звезда раскрыла, в чем ее секрет похудения. А на этот раз решила рассказать на своей странице в Instagram, в чем заключается разница между косметикой разного ценового сегмента и чему же лучше отдать предпочтение.

"Встречались ли вам люди, отдающие 90% зарплаты на косметику известного бренда? А может вы и есть этот человек? Сегодня предлагаю выяснить: чем отличается косметика в зависимости от цены. Предлагаю сравнить все разновидности", - отметила Санта.

Далее артистка рассмотрела плюсы и минусы каждого вида.

⠀

МАСС МАРКЕТ

Главное преимущество сегмента масс маркет – это доступная цена. Но многих пугает, что именно это может стать причиной многих проблем. Но почему? От того, что цена ниже, косметика не становится ядовитой. Более того, если почитать состав, то вы заметите, что она практически не отличается. Масс маркет средства содержат маленькое количество био активных веществ. Это означает, что если вы страдаете от проблемной кожи, то она вряд ли поможет вылечить что-то. Максимум – скрыть.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)



ЛЮКС

Далеко не для каждого кошелька. Будем честны. Но за что же мы платим такие деньжища? За наличие био активных компонентов? Нет. Возможно многие удивятся, но их примерно такое же количество, как и в других марках. То есть справится с конкретными проблемами (акне, раздражения и т.д.) – у вас снова не получится. Но бренды этого сегмента часто используют эксклюзивные ингредиенты в составе. Как пример – био золото. Но сильно ли оно вам необходимо? Вопрос со звездочкой*.

⠀

АПТЕЧНАЯ КОСМЕТИКА

Цена такая же или даже ниже люкса. НО! Высокое количество био активных веществ! Да, это именно те средства, которые станут отличной находкой для проблемной кожи. О них мы слышим не так часто. Но они имеют высокое качество. Почему тогда цена не выше люкса? Суть в рекламе. Аптечная косметика не особо тратит деньги на продвижение. Её чаще рекомендуют дерматологи.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Вывод: если люкс вам не по кошельку, то тратиться на него нет смысла. Если же у вас действительно проблемная кожа, то лучше отдать предпочтение аптечным маркам. В цену люкса входит в основном хорошая реклама. Существует мнение, что в дорогой косметике используются те же ингредиенты, но более качественное сырьё. Но не будем относить это к фактам.

Напомним, 45-летняя Виктория Бекхэм раскрыла секрет молодости своей кожи. Главным пунктом мама четырех детей считает соблюдение всех этапов: очищение, питание, увлажнение. Еще один из секретов сияющей свежестью кожи от экс-«перчинки» – применять разные продукты, чтобы кожа не привыкала.