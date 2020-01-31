ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чи є сенс переплачувати: в чому різниця косметики люкс і мас маркет

Lite » Краса 31.01.2020 - 17:32
Чи є сенс переплачувати: в чому різниця косметики люкс і мас маркет
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Санта Дімопулос порівняла кілька видів косметики за ціновою ознакою

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос всього чотири місяці тому стала мамою вдруге - співачка народила доньку Софію. Вже зараз вона повернула колишню стрункість і захоплює підтягнутою фігурою - в тому числі і в купальнику. Нещодавно зірка розкрила, в чому її секрет схуднення. А на цей раз вирішила розповісти на своїй сторінці в Instagram, в чому полягає різниця між косметикою різного цінового сегмента і чому ж краще віддати перевагу.

"Чи зустрічалися вам люди, що віддають 90% зарплати на косметику відомого бренда? А може ви і є ця людина? Сьогодні пропоную з'ясувати: чим відрізняється косметика залежно від ціни. Пропоную порівняти всі різновиди", - зазначила Санта.

Далі артистка розглянула плюси і мінуси кожного виду.

МАС МАРКЕТ

Головна перевага сегменту мас маркет – це доступна ціна. Але багатьох лякає, що саме це може стати причиною багатьох проблем. Але чому? Від того, що ціна нижче, косметика не стає отруйною. Більш того, якщо почитати склад, то ви помітите, що вона практично не відрізняється. Мас маркет засоби містять малу кількість біологічно активних речовин. Це означає, що якщо ви страждаєте від проблемної шкіри, то вона навряд чи допоможе вилікувати щось. Максимум – приховати.

Чи є сенс переплачувати: в чому різниця косметики люкс і мас маркет

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)


ЛЮКС

Далеко не для кожного гаманця. Будемо чесні. Але за що ж ми платимо такі гроші? За наявність біологічно активних компонентів? Ні. Можливо багато хто здивується, але їх приблизно така ж кількість, як і в інших марках. Тобто впорається з конкретними проблемами (акне, роздратування і т. д.) – у вас знову не вийде. Але бренди цього сегмента часто використовують ексклюзивні інгредієнти в складі. Як приклад – біо золото. Але сильно воно вам потрібно? Питання із зірочкою*.

АПТЕЧНА КОСМЕТИКА

Ціна така ж або навіть нижче люксу. АЛЕ! Висока кількість біологічно активних речовин! Так, це саме ті засоби, які стануть відмінною знахідкою для проблемної шкіри. Про них ми чуємо не так часто. Але вони мають високу якість. Чому тоді ціна не вище люксу? Суть в рекламі. Аптечна косметика не особливо витрачає гроші на просування. Її частіше рекомендують дерматологи.

Чи є сенс переплачувати: в чому різниця косметики люкс і мас маркет
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Висновок: якщо люкс вам не по гаманцю, то витрачатися на нього немає сенсу. Якщо ж у вас справді проблемна шкіра, то краще віддати перевагу аптечним маркам. В ціну люкса входить в основному хороша реклама. Існує думка, що в дорогій косметиці використовуються ті ж інгредієнти, але більш якісна сировина. Але не будемо відносити це до фактів.

Нагадаємо, 45-річна Вікторія Бекхем розкрила секрет своєї молодості шкіри. Головним пунктом мама чотирьох дітей вважає дотримання усіх етапів: очищення, живлення, зволоження. Ще один з секретів сяючою свіжістю шкіри від екс-«перчинки» – застосовувати різні продукти, щоб шкіра не звикала.

Викликає акне і набряки: дієтолог пояснила міфи про вплив молочки на шкіру і фігуру Є до чого прагнути: Санта Дімопулос розкрила секрет своєї стрункості
Новини України косметикакрасотаСанта Димопулос
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся