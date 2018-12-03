Не смей трогать: продукты, которые нельзя есть на голодный желудок

Сладости и груши могут плохо сказаться на организме
Список опасных для желудка продуктов не столь велик, поэтому не стоит пренебрегать советами диетологов и закрывать на них глаза. От каких продуктов лучше отказаться рассказали эксперты, передает Cosmo.
Попав в желудок, сладкая пища вызывает выброс инсулина. Для поджелудочной железы это как гром среди ясного неба: из состояния полного покоя требуется перейти в режим аварийной работы. Это может привести к сбоям в работе пищеварительной системы, а при длительном злоупотреблении сладким натощак — к диабету.
Грубая клетчатка, которой богаты груши любого сорта, очень хороша для кишечника, но для этого его нужно "разогнать" другой пищей. Поэтому в качестве десерта груша — практически идеальный выбор, а натощак она даст ощущение тяжести в желудке и может даже повредить его слизистую.
Богатые магнием, бананы очень полезны для организма, но если ты начнешь свой день с бананового смузи или добавишь банан в кашу, магний усвоится слишком быстро, а для сердечной мышцы это лишняя угроза.
Не стоит начинать день с салатов вообще: в сыром виде овощи перевариваются медленно, а если достаточное количество желудочного сока не выработалось — еще медленнее, и пока организм начнет расщеплять входящие в состав овощей кислоты, уже создастся благоприятная ситуация для возникновения изжоги.
Фото: (pixbay.com)
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили новую смертельную опасность соли.
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Видео: РБК-Украина