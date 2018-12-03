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Не смій чіпати: продукти, які не можна їсти на голодний шлунок

Lite » Краса і здоров'я 03.12.2018 - 18:12
Не смій чіпати: продукти, які не можна їсти на голодний шлунок
Фото: (pxhere.com)

Солодощі та груші можуть погано позначитися на організмі

Список небезпечних для шлунка продуктів не настільки великий, тому не варто нехтувати порадами дієтологів і закривати на них очі. Від яких продуктів краще відмовитися розповіли експерти, передає Cosmo.

1. Солодощі

Потрапивши в шлунок, солодка їжа викликає викид інсуліну. Для підшлункової залози це як грім серед ясного неба: зі стану повного спокою потрібно перейти в режим аварійної роботи. Це може призвести до збоїв в роботі травної системи, а при тривалому зловживанні солодким натщесерце — до діабету.

Не смій чіпати: продукти, які не можна їсти на голодний шлунок

2. Груші

Груба клітковина, якої багато у груші будь-якого сорту, дуже хороша для кишечника, але для цього його потрібно "розігнати" іншою їжею. Тому в якості десерту груша — практично ідеальний вибір, а натщесерце вона дасть відчуття тяжкості в шлунку і може навіть зашкодити слизову.

Не смій чіпати: продукти, які не можна їсти на голодний шлунок

3. Банани

Багаті магнієм, банани дуже корисні для організму, але якщо ти почнеш свій день з бананового смузі або додаси банан в кашу, магній засвоїться занадто швидко, а для серцевого м'яза це зайва загроза.

Не смій чіпати: продукти, які не можна їсти на голодний шлунок

4. Зелені овочі

Не варто починати день з салатів взагалі: в сирому вигляді овочі повільно перетравлюються, а якщо достатня кількість шлункового соку не виробилася — ще повільніше, і поки організм почне розщеплювати кислоти, що входять до складу овочів, вже складеться сприятлива ситуація для виникнення печії.

Не смій чіпати: продукти, які не можна їсти на голодний шлунокФото: (pixbay.com)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили нову смертельну небезпеку солі.

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Відео: РБК-Україна

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