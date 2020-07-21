Как у младенца: 10 самых полезных продуктов для кожи

Ежедневный макияж, концентрированные выхлопные газы, воздействие ультрафиолетовых лучей и даже улыбки - все это сказывается на состоянии кожи лица. Каждый из этих факторов приводит к появлению разных проблем с кожей – гипогидроз или образование морщин, появление воспалений или пигментных пятен. Диетологи вместе с медиками рассказали, добавление каких продуктов в рацион питания поможет сохранить молодость кожи, восстановить водный баланс, защитить кожу от пигментации и иметь всегда ухоженный вид. LITE собрал топ-10 самых полезных продуктов для кожи лица.

Главной ошибкой при уходе за лицом, по мнению врачей и диетологов, является то, что 98% женщин сразу же бегут в специализированные магазины искать "чудо-крем" для восстановления кожи, забывая, что 80% нашей красоты и здоровья зависит от правильного рациона питания. Увлажнение происходит именно изнутри, а не благодаря кремам с неподтвержденной эффективностью. Нужны продукты, богатые эллаговой кислотой, биотином, витаминами С и Е - все они важны для синтеза коллагена, запасы которого с возрастом уменьшаются.

Какие продукты обладают молниеносным эффектом по улучшению состояния кожи лица:

Авокадо. Полезные жиры питают кожу и не дают ей сохнуть. Лютеин и зеаксантин помогают защититься от ультрафиолета, а также получить из пищи максимум витамина А. Зелень, помидоры и сладкий перец. Богаты витамином С (в перце его больше, чем в апельсине!). Также способствуют увлажнению кожи изнутри. Голубика и зеленый чай. Содержат антиоксиданты, которые помогают справиться со свободными радикалами. А они вредят коже, уменьшая ее эластичность. Яйца. Коллаген - это белок, и для его синтеза тоже нужен белок. А в яичном желтке содержится еще один важный компонент - биотин. Чернослив. Полезен для работы желудка, что тоже отражается на коже. Содержит полифенолы - мощные антиоксиданты, которые помогают уберечься от УФ-излучения. Гранат. Помимо того, что он вкусный и полезен для разжижения крови, гранат содержит эллаговую кислоту и антоцианин, что нужно для создания… правильно, коллагена! Оливковое масло extra virgin. Содержит полезные жиры, которые питают кожу и делают ее более упругой. Жирная рыба. Например, лосось или сардина. Содержит омегу-3, что полезно не только для кожи, и антиоксидант астаксантин, который помогает увлажнять кожу. Горький шоколад. Содержит флавоноиды, которые повышают защиту от солнца. Морковь и тыква. Как и другие оранжевые овощи, богаты бета-каротином, улучшающим состояние кожи.

Также диетологи обратили внимание, что все это не будет работать эффективно, если не снизить потребление сахара. Именно сахар способствует ухудшению состояния кожи. Также стоит отказаться от вредных привычек.

Ранее диетолог рассказывала, в каких продуктах прячется скрытый сахар и почему важно от них отказаться.