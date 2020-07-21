Как у младенца: 10 самых полезных продуктов для кожи

Диетологи назвали 10 самых полезных продуктов для восстановления здоровой кожи лица
Ежедневный макияж, концентрированные выхлопные газы, воздействие ультрафиолетовых лучей и даже улыбки - все это сказывается на состоянии кожи лица. Каждый из этих факторов приводит к появлению разных проблем с кожей – гипогидроз или образование морщин, появление воспалений или пигментных пятен. Диетологи вместе с медиками рассказали, добавление каких продуктов в рацион питания поможет сохранить молодость кожи, восстановить водный баланс, защитить кожу от пигментации и иметь всегда ухоженный вид. LITE собрал топ-10 самых полезных продуктов для кожи лица.
Главной ошибкой при уходе за лицом, по мнению врачей и диетологов, является то, что 98% женщин сразу же бегут в специализированные магазины искать "чудо-крем" для восстановления кожи, забывая, что 80% нашей красоты и здоровья зависит от правильного рациона питания. Увлажнение происходит именно изнутри, а не благодаря кремам с неподтвержденной эффективностью. Нужны продукты, богатые эллаговой кислотой, биотином, витаминами С и Е - все они важны для синтеза коллагена, запасы которого с возрастом уменьшаются.
Какие продукты обладают молниеносным эффектом по улучшению состояния кожи лица:
Также диетологи обратили внимание, что все это не будет работать эффективно, если не снизить потребление сахара. Именно сахар способствует ухудшению состояния кожи. Также стоит отказаться от вредных привычек.
Ранее диетолог рассказывала, в каких продуктах прячется скрытый сахар и почему важно от них отказаться.