Скрытый сахар: диетолог рассказала о невидимом враге фигуры

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала о скрытой угрозе сахара в продуктах

Многие даже не подозревают, сколько добавленного сахара съедают за день. И понятия не имеют, какие последствия могут быть, если злоупотреблять с нормами. Диетолог Ольга Безугла рассказала о том, в каких продуктах он может содержаться.

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По данным ВОЗ оптимальной нормой считается:

для женщин - 6ч.л. (25г или 100кал);

для мужчин - 9ч.л. (37г или 150кал).

Не учитывая сахар, который содержится в молоке или фруктах, это природный сахар, который мы получаем в комплексе с другими нутриентами продукта и вред от него наименьший.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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Итак, добавленный скрытый сахар:

еда быстрого приготовления – около 17г сахара/100г.

гранола – 25-29г сахара/100г это без учета, что данные два вида "полезной, здоровой пищи" содержат в своем составе очищенные злаки, а это простые углеводы, которые синтезируются в глюкозу.

⠀Жидкий сахар:

спортивные напитки и витаминизированные воды – 21г сахара/100мл.

кокосовая вода содержит – 20г сахара.

яблочный сок содержит 10-12г/100 мл.

⠀Несладкие продукты, хотя:

колбасы, сосиски и прочие мясные полуфабрикаты содержат добавленный сахар, около 20г/100г.

кетчуп 1ст.л. = 1.ч.л. сахара. Прочие готовые соусы (майонезы, салатные заправки).

цельнозерновой хлеб – от 4 - 6г сахара/100г.

Производителям выгодно добавлять сахар, это дешевый и "вкусный консервант", поэтому не всегда можно верить этикеткам с надписью: "без сахара".

Изучаем маркировку: все что заканчивается на – "оза" - мальтоза, глюкоза (декстроза), фруктоза и т.д. – сахар!

Также это могут быть: патока, кукурузный сироп, меласса, солодовый сироп, сироп агавы и т.д.

Еще встречаются: тростниковый сахар-сырец, свекольный, кокосовый, коричневый сахар.

Все это – добавленный сахар, который отделили от основного продукта, забрав важные нутриенты, которые необходимы для его усвоения.

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Ранее диетолог Ольга Безугла рассказала, чем можно заменить сладости.