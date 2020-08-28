Секретная маска от апельсиновой корки: эксперт поделилась эффективным рецептом

Апельсиновая корка в области бедер и даже живота – проблема многих женщин, которая заставляет их комплексовать на пляже и стесняться надевать шорты или короткие юбки. Чтобы избавиться от целлюлита требуется комплексный подход, терпения и время, но значительно ускорить процесс поможет секретная маска-обертывание от эксперта по похудению, нутрициолога и фитнес-тренера Кати Медушкиной.

Специалист предложила испытать на себе чудодейственную маску от апельсиновой корки.

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Что вам понадобится:

натуральный яблочный уксус (не столовый)

натуральный мед

пшеничная мука

пищевая пленка

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что дают главные ингредиенты обертывания:

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Яблочный уксус хорошо отбеливает кожу, помогает убрать пигментные пятна, звездочки и растяжки, стимулирует выработку коллагена и эластина.

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Мед раскрывает поры, усиливает потоотделение, насыщает кожу витаминами и уменьшает отеки.

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Как готовим:

смешиваем мед и уксус в равных количествах

добавляем муку, чтобы состав загустел до консистенции жидкого теста

комочки можно размять вилкой или взбить венчиком

сильно густой состав не нужен - тяжело будет наносить на кожу

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Маску наносим на все проблемные участки: бедра, ягодицы, зона живота. А потом заворачиваем зоны с маской в пищевую пленку и тепло одеваемся. Держим 1-2 часа. Можно успеть сделать за это время домашние дела или просто отдохнуть.

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После того, как смоете маску, нанесите на кожу любой питательный крем или антицеллюлитный, если есть. Маску рекомендую делать курсом 10-12 процедур 2-3 раза в неделю.

Напомним, что ранее бьюти-блогер Инина Шарк поделилась рецептом действенной домашней маски-пленки от черных точек.