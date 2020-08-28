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Секретная маска от апельсиновой корки: эксперт поделилась эффективным рецептом

Автор: Ольвия Агаркова

Специалист предложила попробовать рабочую маску от целлюлита

Апельсиновая корка в области бедер и даже живота – проблема многих женщин, которая заставляет их комплексовать на пляже и стесняться надевать шорты или короткие юбки. Чтобы избавиться от целлюлита требуется комплексный подход, терпения и время, но значительно ускорить процесс поможет секретная маска-обертывание от эксперта по похудению, нутрициолога и фитнес-тренера Кати Медушкиной.

Специалист предложила испытать на себе чудодейственную маску от апельсиновой корки.

Что вам понадобится:

  • натуральный яблочный уксус (не столовый)
  • натуральный мед
  • пшеничная мука
  • пищевая пленка

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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Что дают главные ингредиенты обертывания:

Яблочный уксус хорошо отбеливает кожу, помогает убрать пигментные пятна, звездочки и растяжки, стимулирует выработку коллагена и эластина.

Мед раскрывает поры, усиливает потоотделение, насыщает кожу витаминами и уменьшает отеки.

Как готовим:

  • смешиваем мед и уксус в равных количествах
  • добавляем муку, чтобы состав загустел до консистенции жидкого теста
  • комочки можно размять вилкой или взбить венчиком
  • сильно густой состав не нужен - тяжело будет наносить на кожу

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Маску наносим на все проблемные участки: бедра, ягодицы, зона живота. А потом заворачиваем зоны с маской в пищевую пленку и тепло одеваемся. Держим 1-2 часа. Можно успеть сделать за это время домашние дела или просто отдохнуть.

После того, как смоете маску, нанесите на кожу любой питательный крем или антицеллюлитный, если есть. Маску рекомендую делать курсом 10-12 процедур 2-3 раза в неделю.

Напомним, что ранее бьюти-блогер Инина Шарк поделилась рецептом действенной домашней маски-пленки от черных точек.

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