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Как сделать перекус максимально полезным для здоровья и фигуры: советы врача-гастроэнтеролога

Lite » Красота 06.02.2020 - 13:08
Как сделать перекус максимально полезным для здоровья и фигуры: советы врача-гастроэнтеролога
Иллюстративное фото: unsplash.com/@fezbot2000

А вот от любимых сладостей эксперты настоятельно рекомендуют отказаться

В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», диетолог и врач-гастроэнтеролог рассказали, как и когда делать правильный перекус, и чем лучше заменить сладости и фаст-фуды.

Перекусы – универсальный способ следить за здоровым рационом, не теряя рабочего темпа. Журналисты «Ранку з Україною» узнали, как правильно перекусывать, чтобы это не отразилось на фигуре, а к тому же было вкусно и полезно. Врачи уверяют – перекус в первую очередь должен быть полезным, и пренебрегать этим не стоит.

«Это могут быть орешки, это может быть овощная нарезка или овощной салатик, это может быть в крайнем случае не фреш, а смузи, львиную долю которого составляют овощи, можно добавить туда семена льна, кунжута, молотый мак по вкусу. Также это могут быть кисломолочные продукты или ягоды – любые сезонные фрукты, но достаточно осторожно, так как они обладают способностью повышать сахар», – рассказала диетолог Наталья Суслова в эфире канала «Украина».

Десерты также следует ограничить в своем рационе. По статистике более 9 процентов украинцев страдают от сахарного диабета. Лучше полакомиться шоколадом, в котором содержание какао-бобов не менее восьмидесяти процентов.

«Качество продуктов, которые сегодня есть на рынке – того самого печенья и вафель, не то, что не рекомендуется... кроме сахара, трансжиров и непонятных наполнителей, понять, что вы кладете в рот – очень трудно», – поделилась врач-диетолог.

Как сделать перекус максимально полезным для здоровья и фигуры: советы врача-гастроэнтеролога

Любимые орешки - это хорошо, но в меру (фото: unsplash.com/@remiyuan)

Общемировой тренд тотального внимания к собственному рациону постепенно доходит и к нам. Украинцы вчитываются в этикетки продуктов, выбирают орешки и сухофрукты вместо бутербродов. Но и ими, предостерегают врачи, злоупотреблять тоже не стоит.

«Орешки – это очень хорошо, но количество их должно быть ограничено. Если мы говорим о грецких орехах – это 4-5 орешков в сутки, миндаль – тоже где-то 5-6 штук», – говорит врач-гастроэнтеролог Вадим Шипулин в программе «Ранок з Україною».

Как сделать перекус максимально полезным для здоровья и фигуры: советы врача-гастроэнтеролога

От сладостей желательно вовсе отказаться (фото: unsplash.com/@sarah_elizabeth)

«Ранок з Україною» собрал несколько советов, которые помогут оставаться сытым и не навредить своему здоровью. Для того, чтобы перекус был полезным, надо:

  • выделить время на прием пищи, отложив все дела;
  • тщательно пережевывать пищу;
  • принимать кисломолочные продукты, семена, овощи или фрукты в ограниченных количествах;
  • не злоупотреблять орешками и сухофруктами;
  • между приемами пищи подождать не менее двух часов;
  • максимально исключить из рациона конфеты, пирожные и печенье;
  • после приема пищи подвигаться в течении пятнадцати минут.
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