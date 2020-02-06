Як зробити перекус максимально корисним для здоров'я і фігури: поради лікаря-гастроентеролога

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А ось від улюблених солодощів експерти настійно рекомендують відмовитися

У програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», дієтолог і лікар-гастроентеролог розповіли, як і коли робити правильний перекус, і чим краще замінити солодощі і фаст-фуди.

Перекуси – універсальний спосіб слідкувати за здоровим раціоном, не втрачаючи робочого темпу. Журналісти «Ранку з Україною» дізналися, як правильно перекушувати, щоб це не відобразилося на фігурі, а до того ж було смачно і корисно. Лікарі запевняють – перекус у першу чергу має бути корисним, і нехтувати ним не варто.

«Це можуть бути горішки, це може бути овочева нарізка або овочевий салатик, це може бути в крайньому випадку не фреш, а смузі, левову частину якого складають овочі, можна додати туди насіннячка льону, кунжуту, змеленого маку до смаку. Також це можуть бути кисломолочні продукти або ягоди – будь-які сезонні фрукти, але досить обережно, бо вони мають здатність підвищувати цукор», – розповіла дієтолог Наталія Суслова в ефірі каналу «Україна».

Десерти також треба обмежити у своєму раціоні. За статистикою понад 9 відсотків українців страждають від цукрового діабету. Краще поласувати шоколадом, у якому вміст какао-бобів не менше вісімдесяти відсотків.

«Якість продуктів, які на сьогодні є на ринку – того самого печива чи вафель, не те, що не рекомендується… крім цукру, трансжирів і незрозумілих наповнювачів, зрозуміти, що ви кладете в рот – дуже важко», – поділилася лікар-дієтолог.

Улюблені горішки - це добре, але в міру (фото: unsplash.com/@remiyuan)

Загальносвітовий тренд тотальної уваги до власного раціону поступово доходить і до нас. Українці вчитуються в етикетки продуктів, обирають горішки і сухофрукти замість бутербродів. Але і ними, застерігають лікарі, зловживати не варто.

«Горішки – це дуже добре, але кількість горішків повинна бути обмежена. Якщо ми кажемо про грецький горіх – це 4-5 горіхів на добу, мигдаль – теж десь 5-6 штук», – говорить лікар-гастроентеролог Вадим Шипулін в програмі «Ранок з Україною».

Від солодощів бажано зовсім відмовитися (фото: unsplash.com/@sarah_elizabeth)

«Ранок з Україною» зібрав кілька порад, які допоможуть залишатися ситим і не нашкодити своєму здоров’ю. Для того, щоб перекус був корисним, треба: