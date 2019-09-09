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Как сделать идеальный педикюр в домашних условиях: полезные лайфхаки

Lite » Красота 09.09.2019 - 08:32
Как сделать идеальный педикюр в домашних условиях: полезные лайфхаки
Иллюстративное фото (instagram.com/annaupgraded)

Анна Седокова поделилась своими бьюти секретами

На улице такая замечательная погода, открытую обувь пока далеко не убираем, девочки, а вместо этого уделяем внимание своим ножкам. Вообще, это нужно делать всегда, вне зависимости от времени года, но сейчас есть еще и дополнительный стимул. Певица Анна Седокова, которая ранее рассказала, как хорошо получаться на фото, поделилась полезными лайфхаками для красивого педикюра.

"Чтобы педикюр был идеальным, не обязательно ходить в салон, его можно сделать и дома. Достаточно выполнить вот эти шаги", - отметила артистка.

Полноценный набор для педикюра состоит из:

  • ножниц для укорачивания и подравнивания свободного края ногтевой пластины;
  • кусачек с острыми кончиками;
  • щипчиков;
  • набора пилочек: крупнозернистая в 100 грит для обработки самых грубых участков стопы; деликатная в 240 грит для опиливания свободного края ногтя и мягкий полировщик от 320 до 1500 грит; •скребка, который позволяет быстро соскрести ороговевшую кожу и мозоли;
  • двустороннего пушера или деревянной палочки, с лопаткой для сдвигания кутикулы и острым зубчиком для удаления с ногтевой пластины лишнего;
  • ванночки;
  • скраба и смягчающего крема для стоп.

Как сделать идеальный педикюр в домашних условиях: полезные лайфхаки

Иллюстративное фото: (pexels.com)

И пара лайфхаков, которые вам пригодятся:

  • для хрупких натуральных ногтей специалисты рекомендуют пилки на бумажной или прорезиненой основе, для наращенных - металлические и керамические.
  • используй пилку на сухую кожу ног. Так нарастание происходит медленнее.
  • чтобы избежать трещин или расслоения, подрезай кусачками размягченные ногти.

Как сделать идеальный педикюр в домашних условиях: полезные лайфхаки

Иллюстративное фото: (pexels.com)

  • если ноги "гудят" от усталости, залей в ванночке четыре столовые ложки высушенной мяты тремя литрами кипятка. Дождись, пока отвар остынет и погрузи в него ноги на 20 минут.
  • делай массаж, чтобы улучшить кровообращение.
  • раз в месяц делай маску. Для этого подойдет и жирный крем. Просто нанеси его на ноги на 15 минут, сверху надень носки, а затем смой остатки теплой водой.

Как сделать идеальный педикюр в домашних условиях: полезные лайфхаки

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Напомним, Анна Седокова дала рекомендации, как выглядеть дорого и стильно за разумные деньги.

Также Анна Седокова научила простому способу повышения самооценки. Для этого она предложила принять особое положение – "позу силы".

Как хорошо получаться на фото: лайфхаки известной певицы "Поза силы": Анна Седокова научила простому способу для повышения самооценки
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