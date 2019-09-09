Как сделать идеальный педикюр в домашних условиях: полезные лайфхаки
Иллюстративное фото (instagram.com/annaupgraded)
Анна Седокова поделилась своими бьюти секретами
На улице такая замечательная погода, открытую обувь пока далеко не убираем, девочки, а вместо этого уделяем внимание своим ножкам. Вообще, это нужно делать всегда, вне зависимости от времени года, но сейчас есть еще и дополнительный стимул. Певица Анна Седокова, которая ранее рассказала, как хорошо получаться на фото, поделилась полезными лайфхаками для красивого педикюра.
"Чтобы педикюр был идеальным, не обязательно ходить в салон, его можно сделать и дома. Достаточно выполнить вот эти шаги", - отметила артистка.
Полноценный набор для педикюра состоит из:
- ножниц для укорачивания и подравнивания свободного края ногтевой пластины;
- кусачек с острыми кончиками;
- щипчиков;
- набора пилочек: крупнозернистая в 100 грит для обработки самых грубых участков стопы; деликатная в 240 грит для опиливания свободного края ногтя и мягкий полировщик от 320 до 1500 грит;
•скребка, который позволяет быстро соскрести ороговевшую кожу и мозоли;
- двустороннего пушера или деревянной палочки, с лопаткой для сдвигания кутикулы и острым зубчиком для удаления с ногтевой пластины лишнего;
- ванночки;
- скраба и смягчающего крема для стоп.
Иллюстративное фото: (pexels.com)
И пара лайфхаков, которые вам пригодятся:
- для хрупких натуральных ногтей специалисты рекомендуют пилки на бумажной или прорезиненой основе, для наращенных - металлические и керамические.
- используй пилку на сухую кожу ног. Так нарастание происходит медленнее.
- чтобы избежать трещин или расслоения, подрезай кусачками размягченные ногти.
Иллюстративное фото: (pexels.com)
- если ноги "гудят" от усталости, залей в ванночке четыре столовые ложки высушенной мяты тремя литрами кипятка. Дождись, пока отвар остынет и погрузи в него ноги на 20 минут.
- делай массаж, чтобы улучшить кровообращение.
- раз в месяц делай маску. Для этого подойдет и жирный крем. Просто нанеси его на ноги на 15 минут, сверху надень носки, а затем смой остатки теплой водой.
Иллюстративное фото: (pexels.com)
Напомним, Анна Седокова дала рекомендации, как выглядеть дорого и стильно за разумные деньги.
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