Как сделать идеальный педикюр в домашних условиях: полезные лайфхаки

Иллюстративное фото (instagram.com/annaupgraded)

Анна Седокова поделилась своими бьюти секретами

На улице такая замечательная погода, открытую обувь пока далеко не убираем, девочки, а вместо этого уделяем внимание своим ножкам. Вообще, это нужно делать всегда, вне зависимости от времени года, но сейчас есть еще и дополнительный стимул. Певица Анна Седокова, которая ранее рассказала, как хорошо получаться на фото, поделилась полезными лайфхаками для красивого педикюра.

"Чтобы педикюр был идеальным, не обязательно ходить в салон, его можно сделать и дома. Достаточно выполнить вот эти шаги", - отметила артистка.



Полноценный набор для педикюра состоит из:

ножниц для укорачивания и подравнивания свободного края ногтевой пластины;

кусачек с острыми кончиками;

щипчиков;

набора пилочек: крупнозернистая в 100 грит для обработки самых грубых участков стопы; деликатная в 240 грит для опиливания свободного края ногтя и мягкий полировщик от 320 до 1500 грит; •скребка, который позволяет быстро соскрести ороговевшую кожу и мозоли;

двустороннего пушера или деревянной палочки, с лопаткой для сдвигания кутикулы и острым зубчиком для удаления с ногтевой пластины лишнего;

ванночки;

скраба и смягчающего крема для стоп.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

И пара лайфхаков, которые вам пригодятся:

для хрупких натуральных ногтей специалисты рекомендуют пилки на бумажной или прорезиненой основе, для наращенных - металлические и керамические.

используй пилку на сухую кожу ног. Так нарастание происходит медленнее.

чтобы избежать трещин или расслоения, подрезай кусачками размягченные ногти.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

если ноги "гудят" от усталости, залей в ванночке четыре столовые ложки высушенной мяты тремя литрами кипятка. Дождись, пока отвар остынет и погрузи в него ноги на 20 минут.

делай массаж, чтобы улучшить кровообращение.

раз в месяц делай маску. Для этого подойдет и жирный крем. Просто нанеси его на ноги на 15 минут, сверху надень носки, а затем смой остатки теплой водой.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Напомним, Анна Седокова дала рекомендации, как выглядеть дорого и стильно за разумные деньги.

Также Анна Седокова научила простому способу повышения самооценки. Для этого она предложила принять особое положение – "позу силы".