Як зробити ідеальний педикюр у домашніх умовах: корисні лайфхаки

Ілюстративне фото (instagram.com/annaupgraded)

Анна Сєдокова поділилася своїми секретами б'юті

Надворі така чудова погода, відкрите взуття поки далеко не прибираємо, дівчатка, а замість цього приділяємо увагу своїм ніжкам. Взагалі, це потрібно робити завжди, незалежно від пори року, але зараз є ще й додатковий стимул. Співачка Анна Сєдокова, яка раніше розповіла, як добре виходити на фото, поділилася корисними лайфхаками для красивого педикюру.

"Щоб педикюр був ідеальним, не обов'язково ходити в салон, його можна зробити і вдома. Досить виконати ось ці кроки", - зазначила артистка.



Повноцінний набір для педикюру складається з:

ножиць для укорочування і підрівнювання вільного краю нігтьової пластини;

кусачок з гострими кінчиками;

щипчики;

набору пилок: грубозерниста в 100 грит для обробки самих грубих ділянок стопи; делікатна в 240 грит для обпилювання вільного краю нігтя і м'який полірувальник від 320 до 1500 грит; •скребка, який дозволяє швидко зішкребти ороговілу шкіру і мозолі;

двостороннього пушера або дерев'яної палички, з лопаткою для зрушування кутикули і гострим зубчиком для видалення з нігтьової пластини зайвого;

ванночки;

скрабу і пом'якшувального крему для стоп

Ілюстративне фото: (pexels.com)

І пара лайфхаков, які вам знадобляться:

для крихких натуральних нігтів фахівці рекомендують пилки на паперовій або гумовій основі, для нарощених - металеві та керамічні.

використовуй пилку на суху шкіру ніг. Так наростання відбувається повільніше.

щоб уникнути тріщин або розшарування, підрізай кусачками розм'якшені нігті.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

якщо ноги "гудуть" від втоми, залий у ванночці чотири столові ложки висушеної м'яти трьома літрами окропу. Дочекайся, поки відвар охолоне і занур в нього ноги на 20 хвилин.

роби масаж, щоб поліпшити кровообіг.

раз в місяць роби маску. Для цього підійде і жирний крем. Просто нанеси його на ноги на 15 хвилин, зверху одягни шкарпетки, а потім змий залишки теплою водою.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

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