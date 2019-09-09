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Як зробити ідеальний педикюр у домашніх умовах: корисні лайфхаки

Lite » Краса 09.09.2019 - 08:32
Як зробити ідеальний педикюр у домашніх умовах: корисні лайфхаки
Ілюстративне фото (instagram.com/annaupgraded)

Анна Сєдокова поділилася своїми секретами б'юті

Надворі така чудова погода, відкрите взуття поки далеко не прибираємо, дівчатка, а замість цього приділяємо увагу своїм ніжкам. Взагалі, це потрібно робити завжди, незалежно від пори року, але зараз є ще й додатковий стимул. Співачка Анна Сєдокова, яка раніше розповіла, як добре виходити на фото, поділилася корисними лайфхаками для красивого педикюру.

"Щоб педикюр був ідеальним, не обов'язково ходити в салон, його можна зробити і вдома. Досить виконати ось ці кроки", - зазначила артистка.

Повноцінний набір для педикюру складається з:

  • ножиць для укорочування і підрівнювання вільного краю нігтьової пластини;
  • кусачок з гострими кінчиками;
  • щипчики;
  • набору пилок: грубозерниста в 100 грит для обробки самих грубих ділянок стопи; делікатна в 240 грит для обпилювання вільного краю нігтя і м'який полірувальник від 320 до 1500 грит; •скребка, який дозволяє швидко зішкребти ороговілу шкіру і мозолі;
  • двостороннього пушера або дерев'яної палички, з лопаткою для зрушування кутикули і гострим зубчиком для видалення з нігтьової пластини зайвого;
  • ванночки;
  • скрабу і пом'якшувального крему для стоп

Як зробити ідеальний педикюр у домашніх умовах: корисні лайфхаки

Ілюстративне фото: (pexels.com)

І пара лайфхаков, які вам знадобляться:

  • для крихких натуральних нігтів фахівці рекомендують пилки на паперовій або гумовій основі, для нарощених - металеві та керамічні.
  • використовуй пилку на суху шкіру ніг. Так наростання відбувається повільніше.
  • щоб уникнути тріщин або розшарування, підрізай кусачками розм'якшені нігті.

Як зробити ідеальний педикюр у домашніх умовах: корисні лайфхаки

Ілюстративне фото: (pexels.com)

  • якщо ноги "гудуть" від втоми, залий у ванночці чотири столові ложки висушеної м'яти трьома літрами окропу. Дочекайся, поки відвар охолоне і занур в нього ноги на 20 хвилин.
  • роби масаж, щоб поліпшити кровообіг.
  • раз в місяць роби маску. Для цього підійде і жирний крем. Просто нанеси його на ноги на 15 хвилин, зверху одягни шкарпетки, а потім змий залишки теплою водою.

Як зробити ідеальний педикюр у домашніх умовах: корисні лайфхаки

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Нагадаємо, Анна Сєдокова дала рекомендації, як виглядати дорого і стильно за розумні гроші.

Також Анна Сєдокова навчила простому способу підвищення самооцінки. Для цього вона запропонувала прийняти особливе положення – "позу сили".

Як добре виходити на фото: лайфхаки відомої співачки "Поза сили": Анна Сєдокова навчила простому способу для підвищення самооцінки
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