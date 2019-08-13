Санта Димопулос раскрыла свои правила по уходу во время беременности

32-летняя украинская певица Санта Димопулос вот-вот во второй раз станет мамой. При этом она скрывала эту радостную новость до седьмого месяца, однако сейчас с удовольствием делится в сети "беременными" фото, а также рассказывает о своем самочувствии и выборе места для рождения ребенка. Отметим, что артистка остановила свой выбор на клинике в Монако и уже пару недель находится там вместе с мамой. Ранее девушка объяснила, почему приняла решение рожать не в Украине.

На этот раз Санта поделилась своими правилами по уходу, которые соблюдает во время беременности. Она сопроводила публикацию пикантным черно-белым фото, на котором запечатлена лишь в трусиках и полупрозрачной накидке. Певица стоит у деревянной беседки вполоборота к камере, при этом распахнутая накидка открывает отличный обзор на ее внушительный живот.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)⠀

"Мои правила по уходу во время беременности.

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Увлажнять кожу маслами и питательными кремами. Я использую средства от Elemis (масло против растяжек, увлажняющий и тонизирующий крема) и St.Barth (кокосовое масло, крем для тела с ванилью).

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Пить много воды. Совет актуален всегда, особенно летом. Больше пьёшь - меньше ешь.

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Делать лимфодренажный массаж. Выводит лишнюю жидкость, тем самым снимает отёк и усталость. Я старалась делать всю беременность ручной и айкун (противопоказаний нет).

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Плавать. Тренировка без нагрузки на спину, поясницу и суставы.

Когда носишь на себе около 20 лишних килограммов, последнее, о чем можешь думать, – это занятия спортом:). Но в бассейне (или любом другом водоеме) вы весите всего одну десятую того, что на суше. Поэтому упражнения в воде для беременных могут стать настоящим спасением.

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Пользоваться пилингом и грубой щеткой.



Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)⠀

Маникюр, педикюр в обычном режиме (раз в две недели).

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Спорт. Первый триместр, второй почти весь отдыхала (лентяйка), третий плаваю (даже от резинок начинает тянуть них живота). Мне понравились онлайн-тренировки для беременных известного тренера Трейси Андерсон.

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Волосы не крашу в принципе, стриглась один раз", - подробно рассказала Димопулос.

Отметим, что Санта ранее показывала, как проводит время на Лазурном побережье - беременная артистка посещает светские мероприятия, а также показала фото в купальнике с пляжа и очаровательный снимок со старшим сыном Даниэлем, которого она родила от ведущего Андрея Джеджулы.

Фото: Санта Димопулос в Монако (instagram.com/santadimopulos)

Подписчики Димопулос оставили ей множество восхищенных комментариев, а также желают легких родов.

Санта, пусть Бог хранит Вас и помогает. Легких родов и здорового ребёнка

Ох! Вот дано женщине быть сексуальной даж когда беременна!

Красотка

Санта, Вы в таком интересном положении ещё женственнее и сексуальнее, восхищаюсь Вами

Санта, вы роскошны!

Красиво

Какие правильные советы! Умница!! Хороших Вам родов , дорогая!

Все корректно и уместно)вы очень красивая, дай Бог вам лёгких родов и здоровую лялю

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)⠀

Напомним, ранее Санта Димопулос высмеяла дурацкие предрассудки о беременности.

Также беременная Санта Димопулос показала, как готовится к родам в Монако.