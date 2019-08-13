Санта Дімопулос розкрила свої правила по догляду під час вагітності

32-річна українська співачка Санта Дімопулос ось-ось вдруге стане мамою. При цьому вона приховувала цю радісну новину до сьомого місяця, однак зараз із задоволенням ділиться в мережі "вагітними" фото, а також розповідає про своє самопочуття і вибор місця для народження дитини. Зазначимо, що артистка зупинила свій вибір на клініці в Монако і вже пару тижнів знаходиться там разом з мамою. Раніше дівчина пояснила, чому прийняла рішення народжувати не в Україні.

На цей раз Санта поділилася своїми правилами догляду, яких дотримується під час вагітності. Вона супроводила публікацію пікантним чорно-білим фото, на якому зображена лише в трусиках і напівпрозорої накидці. Співачка стоїть біля дерев'яної альтанки впівоберта до камери, при цьому розкрита накидка відкриває відмінний огляд на її значний живіт.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)⠀

"Мої правила по догляду під час вагітності.

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Зволожувати шкіру маслами і живильними кремами. Я використовую засоби від Elemis (масло проти розтяжок, зволожуючий і тонізуючий крему) і St.Barth (кокосове масло, крем для тіла з ваніллю).

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Пити багато води. Рада актуальне завжди, особливо влітку. Більше п'єш - менше їси.

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Робити лімфодренажний масаж. Виводить зайву рідину, тим самим знімає набряк і втому. Я намагалася робити всю вагітність ручний і айкун (протипоказань немає).

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Плавати. Тренування без навантаження на спину, поперек і суглоби.

Коли носиш на собі близько 20 зайвих кілограмів, останнє, про що можеш думати, – це заняття спортом:). Але в басейні (або будь-якому іншому водоймищі) ви важите всього одну десяту того, що на суші. Тому вправи у воді для вагітних можуть стати справжнім порятунком.

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Користуватися пілінгом і грубою щіткою.



Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)⠀

Манікюр, педикюр в звичайному режимі (раз в два тижні).

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Спорт. Перший триместр, другий майже весь відпочивала (ледащо), третій плаваю (навіть від гумок починає тягнути низ живота). Мені сподобалися онлайн-тренування для вагітних відомого тренера Трейсі Андерсон.

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Волосся не фарбую в принципі, стриглася один раз", - докладно розповіла Дімопулос.

Зазначимо, що Санта раніше показувала, як проводить час на Лазурному узбережжі - вагітна артистка відвідує світські заходи, а також показала фото в купальнику з пляжу і чарівний знімок зі старшим сином Даніелем, якого вона народила від ведучого Андрія Джеджули.

Фото: Санта Дімопулос у Монако (instagram.com/santadimopulos)

Підписники Дімопулос залишили їй безліч захоплених коментарів, а також бажають легких пологів.

Санта, нехай Бог береже Вас і допомагає. Легких пологів і здорової дитини

Ох! Ось дано жінці бути сексуальною навіт коли вагітна!

Красуня

Санта, Ви в такому цікавому положенні ще жіночні і сексуальніше, захоплююся Вами

Санта, ви розкішні!

Красиво

Які правильні поради! Розумниця!! Гарних Вам пологів , дорога!

Все правильно і доречно)ви дуже гарна, дай Бог вам легких пологів і здорову лялю

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)⠀

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос висміяла дурні забобони про вагітність.

Також вагітна Санта Дімопулос показала, як готується до пологів в Монако.