Салат "Олів'є" на Новий рік: дієтолог дав незвичайну пораду

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Експерт розповів про головний принцип святкових днів

Відомий дієтолог Віктор Тутельян розповів, що з'їсти улюблену новорічну страву під час святкового застілля можна буде всім. Про це пише "Медик-форум".

Багато українців, які дотримуються дієти для того, щоб схуднути або за медичними показаннями, стурбовані тим, що під час новорічного застілля доведеться обмежити себе у вживанні улюблених страв.

Проте дієтолог Віктор Тутельян вважає, що у свята варто себе побалувати різносолами, але робити це потрібно помірно.

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Він стверджує, що невеликі гастрономічні радості сприяють гарному настрою і збільшують вироблення гормонів. Тому він рекомендує їсти під час свята будь-які страви, в тому числі і незмінний атрибут новорічних свят – салат "Олів'є".

Віктор Тутельян зазначив, що головний принцип в такі дні – це приймати різну калорійну їжу невеликими порціями і не переїдати.

"Якщо людина здорова, тобто потрібно трошки, щоб переварилось, дуже-дуже помірно. Тоді чому б не порадувати, Новий рік раз у році, це ж свято", - розповів дієтолог.

Він додав, що помірність важлива також і в напоях, які будуть на святковому столі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці дали поради, як підготувати до свят обличчя і тіло всього за один місяць.

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Відео: РБК-Україна