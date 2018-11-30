Как избавиться от изжоги: диетологи назвали четыре неожиданных продукта

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Эти продукты способны нормализовать пищеварение

Специалисты рассказали, какие продукты могут помочь справиться с изжогой без применения лекарственных средств. Об этом пишет издание "Сегодня".

Ощущение изжоги, когда после еды жжет в горле и за грудиной, испытывал хотя бы раз в жизни каждый человек. Это связано с тем, что желудочный сок попадает в пищевод и вызывает раздражение. Некоторые люди страдают от этой напасти достаточно регулярно.

В аптеках предлагают множество препаратов, которые могут снять жжение, но диетологи рекомендуют не злоупотреблять такими лекарствами, а справиться с помощью продуктов.

Они предупреждают, что полностью справиться с изжогой не удастся, но можно значительно облегчить симптомы.

Среди экстренных средств, специалисты назвали папайю, алоэ-веру, бананы и овсяную кашу.

В папайе содержится специальный фермент папаин, который значительно улучшает пищеварение, предотвращает расстройство желудка, избавляет от тошноты и снимает изжогу.

Также от изжоги поможет сок алоэ, который славится своими целебными свойствами. У алоэ есть противовоспалительные и успокаивающие свойства, поэтому оно особенно эффективно в тех случаях, если изжога вызвана гастритом или язвенной болезнью.

Бананы способны обволакивать стенки пищевода и снимать раздражение. А ферменты, которые содержатся в этом фрукте, способствуют улучшению пищеварения и работы кишечника.

Кроме того, справиться с изжогой поможет овсянка. В ней мало жира, много волокон и она способна успокоить желудок. Ее можно чередовать с рисовой, пшенной и гречневой кашами.

Напомним, ранее мы писали о том, стоит ли пробовать рыбную диету: преимущества и недостатки.

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Видео: РБК-Украина