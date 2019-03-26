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От массажа до макияжа: все секреты красоты Меган Маркл

Lite » Мода 26.03.2019 - 20:33
От массажа до макияжа: все секреты красоты Меган Маркл
Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Что делает герцогиня Сассекская, чтобы выглядеть так роскошно

Бывшая актриса, а теперь жена принца Гарри, Меган Маркл как никто другой знает, что такое популярность и к чему она обязывает. Стиль, фигура, макияж и другие составляющие образа девушки подвергаются пристальному изучению. А значит, ошибиться с фасоном платья, оттенком помады или появиться на людях с уставшим видом нельзя. Но, похоже, герцогине Сассекской легко дается эта роль. И если со вкусом супруги принца Гарри все более-менее понятно: если не она сама, то стилист наверняка подберет ей самый лучший вариант наряда для выхода. То вопрос, как в свои 37 лет ей удается выглядеть столь свежей и сияющей, не перестает волновать поклонников по всему миру. Разбираемся.  

Бьюти-процедуры

От массажа до макияжа: все секреты красоты Меган Маркл

Принц  Гарри и Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Вопрос ухода за кожей от Меган Маркл представители СМИ начали изучать уже давно, еще до того, как она стала женой принца Гарри. И первое, что удалось выяснить: девушка регулярно делает гимнастику для лица, которая отвечает за упругость мыщц, а значит – идеальный овал и четко очерченные скулы. Также она любит скульптурирующий массаж, который выполняется с внутренней стороны щек.

Позже свои секреты выдала и косметолог Меган – Никола Джосс. Так, она рассказала, что помимо профессиональных процедур, использует простые, но действенные методы. И один из главных ритуалов, который дает видимый результат – домашние маски с такими ингредиентами, как кокосовое масло, куркума, овсяные хлопья и мед. Из профессиональной уходовой косметики Меган не обходится без увлажняющего крема, бальзама для губ и пилингов с кислотами.

Что касается ухода за телом, то она большая поклонница натуральных масел, которые регулярно наносит на кожу в качестве профилактики растяжек, а также массажа. А на период беременности записалась на курс иглоукалывания – это помогает снять стресс и улучшить приток крови к матке.

Макияж   
Макияж Меган Маркл

Маркл не любительница "тяжелого" мейкапа (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Что касается макияжа, то Меган – поклонница легкого естественного мейк-апа и не любит перегружать кожу обилием продуктов (вспомните хотя бы ее легкий свадебный образ!). Герцогиня легко обходится минимумом: корректор, коричневая гамма теней для век, тушь и румяна. К слову, она всегда использует щипцы для завивки ресниц. В пользу натуральности говорит и ее любовь к своим веснушкам: девушка не только не скрывает их, но и не против подчеркнуть, признавалась ее визажистка Лидия Ф. Селлерс. Есть у Меган и небольшие экспресс-секреты. К примеру, если нужно срочно освежить взгляд, она наносит немного сияющих теней или хайлайтера на внутренний уголок глаз.

Режим

Меган Маркл

Великолепная Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Истоки красоты все же стоит искать внутри, считает звезда. Она не раз признавалась, что первое правило упругой кожи и бодрости для нее – много воды, зелень, свежие фрукты и овощи. Утро она обожает начинать с антиоксидантного смузи с массой суперфудов: семена чиа, ягоды годжи, сок асаи, миндальное молоко… Но слабости себе тоже позволяет. Например, картошку фри или бокал красного вина. Поддерживать тонус и упругость тела ей помогает регулярные физические нагрузки. Любимые у герцогини – пилатес и йога, которой мама – профессиональный инструктор – обучала герцогиню с 7 лет, а еще бег – особая форма медитации для нее. Кстати, последние она также включает в свой ежедневный распорядок дня.   

Напомним, ранее мы писали, что на данный момент известно о будущем ребенке Меган Маркл и принца Гарри - все детали. 

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