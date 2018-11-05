Рак простати: п'ять фактів, які повинен знати кожен чоловік

Ілюстративне фото (med.vesti.ru)

Рак передміхурової залози входить у п'ятірку захворювань, від яких найчастіше помирають чоловіки

Щорічно в листопаді проходить акція "Мовембер" (з англ. перекладається, як "вусопад"). Цей рух зародився в Австралії. Суть благодійного проекту полягає в тому, що чоловіки в усьому світі протягом місяця відрощують вуса, збирають пожертви на боротьбу з поширеною "чоловічою" хворобою, інформуючи оточуючих про проблему раку простати. У зв'язку з цим, Міністерство охорони здоров'я України підготував п'ять фактів про рак простати, які повинен знати кожен чоловік.

Ілюстративне фото: "Вусопад" (angliya.com)

1. Рак простати є найпоширенішим онкологічним захворюванням серед сильної статі.

Рак простати також відомий, як ракова пухлина передміхурової залози або рак передміхурової залози - це злоякісне новоутворення, що розвивається з тканин передміхурової залози. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рак простати входить у п'ятірку хвороб, від яких помирають чоловіки різних віків.

2. Найчастіше на рак простати хворіють чоловіки похилого віку.

Близько 80% цієї недуги діагностується у чоловіків у віці 65 років і старше, рідше - у чоловіків до 40 років.

3. В основні групи ризику потрапляють чоловіки з генетичною схильністю і за віковим критерієм.

Ризик виникнення раку передміхурової залози виникає з віком. У групі ризику розвитку цього онкологічного захворювання - чоловіки старшого і похилого віку, а також ті, у кого з таким же діагнозом був хтось з їхніх близьких родичів, наприклад, батько чи брат. Крім того, згідно з останніми дослідженнями вчених, стало відомо, що ожиріння підвищує ризик розвитку раку передміхурової залози.

4. Найчастіше ця хвороба протікає безсимптомно

Як правило, ракова пухлина передміхурової залози зростає повільно і у більшості чоловіків часто бувають такі форми раку, при яких зовнішні симптоми відсутні, а це значно ускладнює діагностику на ранніх стадіях. Якщо симптоми і виникають, то вони найчастіше проявляються так: різні розлади і складності при сечовипусканні: слабкий або перерваний потік сечі, часте або прискорене сечовипускання (особливо вночі), важко почати справляти потребу "по-маленькому", неповне спустошення сечового міхура, а ще неприємні відчуття при поході в туалет. Також одним із симптомів хвороби є виявлення крові в сечі або спермі. Сюди ж відносяться болі в спині, стегнах або в тазі і болісна еякуляція.

При виявленні одного або декількох з перерахованих вище симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря за консультацією. Варто пам'ятати, що ці ознаки можуть сигналізувати так само і про інщi захворювання.

5. Найкращий варіант профілактики і запобігання раку простати – регулярні профілактичні обстеження.

Варто проконсультуватися зі своїм лікарем про необхідність онкологічного скринінгу - спеціального обстеження людей, які не мають виражених симптомів, для виявлення раку на ранній стадії. Під час профілактичної процедури можуть бути виявлені ущільнення простати, наявність яких виключає злоякісну пухлину. Одним з поширених видів діагностики смертельного захворювання є аналіз крові для визначення рівня ПСА (простатический специфічний антиген). Підвищення рівня ПСА може вказувати як на рак простати, так і на інші серйозні захворювання або порушення (наприклад, збільшення розміру передміхурової залози або наявність інфекції).

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Відео: РБК-Україна