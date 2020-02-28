Многие современные женщины попросту забыли, что маски для лица в домашних условиях не хуже, а подчас гораздо результативнее покупных. Салонные процедуры вытеснили натуральные средства из уходового списка, очень зря!⠀

Поскольку природные ингредиенты несут в себе исключительно пользу, отметила бьюти-блогер Марина на своей Instagram-страничке "Домашний косметолог", где она публикует простые и эффективные рецепты.

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А задумывались ли вы хоть раз, как раньше представительницы прекрасного пола ухаживали за собой, когда не было новомодных средств? Они использовали то, что давала природа! Проблем с кожей не было, внешний вид всегда оставался здоровым и свежим, с нежным румянцем, женщины выглядели прекрасно в любом возрасте. В наше время здоровый румянец на щёчках большая редкость.



Современная наука доказала, что большинство природных компонентов могут проникать во все слои кожи вплоть до дермы. Они способствуют ее омоложению и оказывают эффект лифтинга, уменьшают пигментацию, очищают и питают, улучшают качество кожи, тем самым разглаживаются морщины, заломы, кожа обретает ровную текстуру, здоровый внешний вид.



Иллюстративное фото (unsplash.com)

Маска с правильно подобранными компонентами пополнит запасы, необходимые коже, что сделает дерму более упругой, сильной и здоровой.

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Приготовление и применение:

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1 перепелиное яйцо ( можно куриное 1\2 часть.).

1 ч.л. сметаны.

1 ч.л. оливкового масла.

1 ч.л. меда.(в случае аллергии, не добавлять!).

Белая глина.

⠀Иллюстративное фото (unsplash.com)

Яйцо, сметану, мед и масло смешать до однородного состояния, глину добавлять на глаз, постепенно, постоянно помешивая, до получения консистенции удобной в нанесении.



Маску нанести на лицо (избегая область вокруг глаз), шею, через 5 минут нанести ещё 1 слой, выдержать 15 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый крем.



Иллюстративное фото (unsplash.com)

Применение: 2 раза в неделю. Курс: 10-15 процедур.



Нужно найти лишь время и желание следить за собой. Ведь после 50 лет ваше лицо будет не таким, каким его вам дала природа, а таким, каким сделали его вы!

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Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, ранее бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась своими секретными рецептами красоты и молодости, в которых используется такой ингредиент, как куркума.