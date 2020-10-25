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Как продлить молодость и красоту: нутрициолог дала подробную инструкцию

Автор: Ольвия Агаркова

Эксперт поделилась советами, как дольше оставаться молодой и активной

Как можно дольше оставаться красивой, здоровой и активной хочет каждая. Цветущий внешний вид и хорошее самочувствие, а также возможность "отложить" старость – это вполне реальные задачи, над реализацией которых стоит постараться. Нутрициолог Светлана Никитчук на странице в Instagram дала подробную инструкцию, как отстрочить старение и всегда оставаться в форме.

Средняя продолжительность жизни человека растет. Несколько лет назад ВОЗ даже предложил изменить возраст молодости до 25-44 лет. Молодые женщины, приятно удивлены? А старость перенести только на после 75.

Во многом причина молодости человечества в том, что мы лучше узнали себя, свой организм, изучили влияние внешних факторов. Так ученые выделяют следующие привычки здоровья, долголетия и красоты:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Постоянная физическая активность;
  • Тренировка интеллекта;
  • Социальная активность;
  • Хороший и достаточный сон;
  • Умение справляться со стрессом;
  • Здоровое питание.

Большинство принципов питания анти-эйдж (от английского «антивозрастной») хорошо известны: меньше рафинированной пищи, сахара, фастфуда, трансжиров.

Уделю внимание некоторым дополнительным особенностям:

Меланин – наша защита кожи от вредного воздействия солнца. Для его выработки добавим в рацион бурый рис, финики (немного), фасоль и конечно авокадо.

К этому списку можно добавить и шпинат, содержащий большое количество фолиевой кислоты (В9). Этот витамин отвечает за рост клеток и сохранение целостности ДНК.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Гемоглобин отвечает за насыщение крови кислородом. Поддержать его уровень помогут гречка, хурма, грецкие орехи, горький шоколад, зеленые яблоки, гранат.

Белок – основной строительный материал нашего эпидермиса. Поэтому в рацион следует включить мясо (курицу, индейку, кролика), морские продукты, яйца, бобовые.

Сложнее найти в продуктах цинк, который необходим для красоты и здоровья кожи, волос, ногтей. Он содержится в ростках пшеницы, например.

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⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Основная рекомендация. Все витамины и микроэлементы в организме взаимосвязаны, и употребление одних влияет на усвояемость других. Поэтому питание должно быть разнообразным!

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