Как продлить молодость и красоту: нутрициолог дала подробную инструкцию

Как можно дольше оставаться красивой, здоровой и активной хочет каждая. Цветущий внешний вид и хорошее самочувствие, а также возможность "отложить" старость – это вполне реальные задачи, над реализацией которых стоит постараться. Нутрициолог Светлана Никитчук на странице в Instagram дала подробную инструкцию, как отстрочить старение и всегда оставаться в форме.

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Средняя продолжительность жизни человека растет. Несколько лет назад ВОЗ даже предложил изменить возраст молодости до 25-44 лет. Молодые женщины, приятно удивлены? А старость перенести только на после 75.

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Во многом причина молодости человечества в том, что мы лучше узнали себя, свой организм, изучили влияние внешних факторов. Так ученые выделяют следующие привычки здоровья, долголетия и красоты:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Постоянная физическая активность;

Тренировка интеллекта;

Социальная активность;

Хороший и достаточный сон;

Умение справляться со стрессом;

Здоровое питание.

Большинство принципов питания анти-эйдж (от английского «антивозрастной») хорошо известны: меньше рафинированной пищи, сахара, фастфуда, трансжиров.

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Уделю внимание некоторым дополнительным особенностям:

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Меланин – наша защита кожи от вредного воздействия солнца. Для его выработки добавим в рацион бурый рис, финики (немного), фасоль и конечно авокадо.

К этому списку можно добавить и шпинат, содержащий большое количество фолиевой кислоты (В9). Этот витамин отвечает за рост клеток и сохранение целостности ДНК.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Гемоглобин отвечает за насыщение крови кислородом. Поддержать его уровень помогут гречка, хурма, грецкие орехи, горький шоколад, зеленые яблоки, гранат.

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Белок – основной строительный материал нашего эпидермиса. Поэтому в рацион следует включить мясо (курицу, индейку, кролика), морские продукты, яйца, бобовые.

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Сложнее найти в продуктах цинк, который необходим для красоты и здоровья кожи, волос, ногтей. Он содержится в ростках пшеницы, например.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Основная рекомендация. Все витамины и микроэлементы в организме взаимосвязаны, и употребление одних влияет на усвояемость других. Поэтому питание должно быть разнообразным!

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