Диетолог развенчала главные мифы о тяге к сладкому: почему это не работает

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог разрушила топ-3 мифа о тяге к сахару

Безудержное желание съесть то-то вкусное и сахарное привыкли "оправдывать" различными физиологическими и психологическими причинами, но так ли это? Диетолог Альбина Комиссарова решила поставить точку в вопросе "тяги к сладкому" и уже определить, чем она вызвана и как с ней бороться, о чем написала в Instagram.

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Чаще всего, если человек очень любит сладкое, это обосновывают 3 причинами:

недостаток хрома

гормональные нарушения: инсулинорезистентность, заболевания щитовидной железы и тд

психологическая зависимость.

Недостаток хрома

Хром - это элемент, который участвует во всех видах обмена и усиливает действие инсулина. Хром присутствует во многих продуктах питания, включая мясо, зерновые продукты, фрукты, овощи, орехи, специи, пивные дрожжи, пиво и вино.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В 2019 году обзор влияния хрома на уровень глюкозы/инсулина включал 8 мета-анализов и обзоры 58 клинических испытаний.

Хром несколько снижал уровень глюкозы в плазме крови натощак и уровень HbA1c у людей с диабетом. Однако клиническое значение этих результатов остается неясным. Это недостаточное обоснование для рекомендации добавок хрома для людей с диабетом 2 типа.

Главное: добавки хрома не снижают уровень глюкозы у здоровых людей. Также метаанализ 2019 года показал, что добавки хрома не оказывают существенного влияния на снижение массы тела. Что касается тяги к сладкому, то хром и вовсе никак на это не влияет.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Гормональные нарушения

Тут можно не расписывать, как про хром. Ни сахарный диабет, ни инсулинорезистентность, ни заболевания щитовидной железы никак не усиливают любовь или тягу к сладкому.

Зависимость

Научные данные на сегодня не подтверждают наличие "сахарной зависимости". Пока говорят только о кофеине.

Но нельзя отрицать, что стресс, тревога, расстройства пищевого поведения приводят к перееданию сладкого.

Но это скорее привычка, а не зависимость. Именно это и только это обосновывает чрезмерную тягу к сладкому.

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