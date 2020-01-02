Як прийти в форму після свят: 5 правил від дієтолога

Експерт дала корисні поради, як допомогти організму після застілля
У свята гарненько відірвалися за столом і тепер боїтеся вставати на ваги? Дієтолог Elena_goodfood, яка раніше підказала 10 простих кроків для початку процесу схуднення, запропонувала на своїй сторінці в Instagram 5 ефективних правил, які допоможуть прийти у форму після переїдання.
В першу чергу, пам'ятайте, що набуті 2-3 кг - це переважно набряклість і, вибачте, вміст кишечника. А значить, треба допомогти організму знайти колишню легкість.
Правило один.
П'ємо багато чистої води. Звичайної чистої води. Приблизно 2 літри в день.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Правило два.
Мінімізуємо вживання солі. Копчене, мариноване, солоне - геть.
Правило три.
Прибираємо всі прості вуглеводи. За винятком парочки несолодких фруктів
Правило чотири.
В кожен прийом їжі їмо свіжі овочі. Мінімум 100-150 г за раз. Ідеально підійде салат-Метелка (сирі морква, буряк, селера, зелень).
Ілюстративне фото (pexels.com)
Правило п'ять.
Стрибки+щітка+контрастний душ.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Для екстрених випадків:
Коли живіт надувся так, що важко дихати, з дзеркала дивиться китайський бджоляр і навіть пуховик чоловіка застібається важкувато - лайт-розвантаження.
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Розвантажувальні дні я в принципі НЕ вітаю, але в якості екстреного варіанта план дій:
Інші пункти виконуємо з основного плану.
Ілюстративне фото (instagram.com/elena_goodfood)
Нагадаємо, дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко дала поради, як вживати алкоголь у свята.