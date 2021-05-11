Прийти в форму к лету без тренировок: актриса Ольга Сторожук раскрыла секреты похудения

Все дело - в образе жизни и способности переосмыслить подход к здоровому питанию

Актриса призналась, что изменения в +/- 2 кг у нее случаются достаточно часто, но ее "спасают" непоседливый характер и жизненная необходимости вечно куда-то бежать.

"Мне кажется, за здоровый вес отвечает режим (здоровый полноценный сон), водный баланс, кардиоактивность и пищевые привычки", - рассказала Ольга и поделилась своими личными секретами, как есть и не толстеть.

Быть в форме можно и без спортзала (фото: НЛО TV)

Нужно ли ограничивать себя в еде?

По словам Сторожук, она редко отказывает себе в еде, не любит диеты и не считает их продуктивными.

"Я - за стиль жизни и за правильные привычки. Например, я не помню, когда в последний раз покупала майонез или положила сахар в чай. Маленькие правильные привычки формируются за месяц и приносят пользу всю жизнь", - призналась актриса.

Что делать с "голодными срывами"?

Желание портить свои же результаты исчезают, по мнению актрисы, как только ты видишь в зеркале свой прогресс.

"Это происходит без насилия, тебе просто не хочется есть торт на ночь, потому что ты больше удовольствия получаешь от того, как на тебе сидят новые джинсы. Поэтому самый сложный период - это первая неделя, когда ты формируешь новые полезные привычки", - считает Ольга.

Она добавила, что съесть кусочек черного шоколада - не преступление, но есть плитку на ночь - это, скорее, не потребность организма, а психологическая проблема.

О едином принципе питания

"При отсутствии проблем с гормонами такой принцип - это дефицит калорий", - призналась Ольга.

Активности помогут сохранить фигуру (фото: НЛО TV)

Как питаться правильно в путешествиях?

В путешествиях или на съемках, когда рацион зависит не от тебя, удерживать себя в форме помогают активности, призналась актриса.

"На съемках я всегда худею, потому что трачу огромное количество сил и физических и психологических, часто возникает дефицит калорий. У меня нет каких-то особенных предпочтений в еде, просто не люблю жирную пищу. А в путешествиях мы часто планируем больше, чем можно успеть, поэтому ритм получается высокий. Из-за физической активности тоже не удается прибавить в весе. Люблю белковую пищу, это тоже помогает оставаться в хорошей форме", - рассказала Ольга.

Как питаться правильно, когда все вокруг питаются неправильно?

Актриса советует иногда осознанно "сорваться" и заглянуть в бургерную или съесть любимое мороженное.

"Главное - не превращать это в ежедневный рацион", - считает Сторожук.

Это нужно помнить всем, кто хочет перейти на здоровое питание

"Что гордость за свое здоровое тело приносит больше удовольствия, чем кусок торта!" - считает актриса.

Она добавила, что, в первую очередь, нужно полюбить свое тело и постепенно работать и развивать его сильные стороны.

"Не обязательно отказывать себе в своем любимом блюде, можно просто удвоить физическую активность и найти свой идеальный спорт. Вспомните, что любили в детстве! Ролики, волейбол, теннис, велосипед, плавание. Занятия должны приносить удовольствие!" - подытожила Сторожук.

Ольга Сторожук (фото: НЛО TV)