Прийти у форму до літа без тренувань: актриса Ольга Сторожук розкрила секрети схуднення

Вся справа - в способі життя і здатності переосмислити підхід до здорового харчування

Актриса зізналася, що зміни в +/- 2 кг у неї трапляються досить часто, але її "рятують" непосидючий характер і життєва необхідність вічно кудись бігти.

"Мені здається, за здорову вагу відповідає режим (здоровий повноцінний сон), водний баланс, кардіоактивність і харчові звички", - розповіла Ольга і поділилася своїми особистими секретами, як їсти і не товстіти.

Бути у формі можна і без спортзалу (фото: НЛО TV)

Чи потрібно обмежувати себе в їжі?

За словами Сторожук, вона рідко відмовляє собі в їжі, не любить дієти і не вважає їх продуктивними.

"Я - за стиль життя і за правильні звички. Наприклад, я не пам'ятаю, коли в останній раз купувала майонез або поклала цукор в чай. Маленькі правильні звички формуються за місяць і приносять користь все життя", - зізналася актриса.

Що робити з "голодними зривами"?

Бажання псувати свої ж результати зникають, на думку актриси, як тільки ти бачиш в дзеркалі свій прогрес.

"Це відбувається без насильства, тобі просто не хочеться їсти торт на ніч, тому що ти більше задоволення отримуєш від того, як на тобі сидять нові джинси. Тому найскладніший період - це перший тиждень, коли ти формуєш нові корисні звички", - вважає Ольга.

Вона додала, що з'їсти шматочок чорного шоколаду - не злочин, але їсти плитку на ніч - це, скоріше, не потреба організму, а психологічна проблема.

Про єдиний принцип харчування

"При відсутності проблем з гормонами такий принцип - це дефіцит калорій", - зізналася Ольга.

Активності допоможуть зберегти фігуру (фото: НЛО TV)

Як харчуватися правильно в подорожах?

У подорожах або на зйомках, коли раціон залежить не від тебе, утримувати себе у формі допомагають активності, зізналася актриса.

"На зйомках я завжди худну, тому що витрачаю величезну кількість сил і фізичних і психологічних, часто виникає дефіцит калорій. У мене немає якихось особливих переваг в їжі, просто не люблю жирну їжу. А в подорожах ми часто плануємо більше, ніж можна встигнути, тому ритм виходить високий. Через фізичну активність теж не вдається додати у вазі. Люблю білкову їжу, це теж допомагає залишатися в хорошій формі", - розповіла Ольга.

Як харчуватися правильно, коли всі навколо харчуються неправильно?

Актриса радить іноді усвідомлено "зірватися" і заглянути в бургерну або з'їсти улюблене морозиво.

"Головне - не перетворювати це в щоденний раціон", - вважає Сторожук.

Це потрібно пам'ятати всім, хто хоче перейти на здорове харчування

"Що гордість за своє здорове тіло приносить більше задоволення, ніж шматок торта!" - вважає актриса.

Вона додала, що, в першу чергу, потрібно полюбити своє тіло і поступово працювати і розвивати його сильні сторони.

"Не обов'язково відмовляти собі в своєму улюбленому блюді, можна просто подвоїти фізичну активність і знайти свій ідеальний спорт. Згадайте, що любили в дитинстві! Ролики, волейбол, теніс, велосипед, плавання. Заняття повинні приносити задоволення!" - підсумувала Сторожук.

Ольга Сторожук (фото: НЛО TV)