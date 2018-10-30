Предотвратит раннюю смерть: назван самый главный принцип здорового питания

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Соблюдая это простое правило, можно существенно продлить жизнь

Президентская комиссия Американской ассоциации сердца (ААС) провела исследования, по результатам которого экспертами было сформулировано принципиально важное правило для здоровья и профилактики ранней смерти. Принцип этого правила гласит следующее: чтобы быть здоровее, нужно замещать насыщенные жиры ненасыщенными. Об этом сообщает "Healthystyle".

Согласно опубликованным данным из исследования, если в рационе заменить сливочное масло и другие насыщенные жиры на более легкие растительные, то это существенно снизит риск пострадать от сердечных заболеваний - на целых 30%. Американские кардиологи убеждены, что этот принцип может помочь людям отказаться от статинов – лекарств понижающий уровень холестерина в организме.

После ряда исследований ученые констатировали: в то время как замена насыщенных жиров углеводами не приносит пользы для здоровья, их замена ненасыщенными жирами увеличит продолжительность жизни.

Больше всего ненасыщенных жиров содержится в молочных продуктах (прежде всего, с высоким процентом жирности), а еще в свинине, говядине и тропических маслах (кокосовое, пальмовое). Однако, как утверждают ученые, количество этих жиров в рационе питания современных людей очень большое для того, чтобы его можно было назвать здоровым. Как правило, это из-за того, что люди употребляют в пищу очень много полуфабрикатов и еду из общепита и фастфудов.

К ненасыщенным жирам, которые кардиологи рекомендуют употреблять в пищу, относятся полиненасыщенные жиры и мононенасыщенные жиры, они содержатся в оливковом и разных ореховых маслах, рыбьем жире, льняном и подсолнечном масле, свином сале.

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