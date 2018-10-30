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Предотвратит раннюю смерть: назван самый главный принцип здорового питания

Lite » Красота и Здоровье 30.10.2018 - 18:10
Иллюстративное фото (pxhere.com)
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Соблюдая это простое правило, можно существенно продлить жизнь

Президентская комиссия Американской ассоциации сердца (ААС) провела исследования, по результатам которого экспертами было сформулировано принципиально важное правило для здоровья и профилактики ранней смерти. Принцип этого правила гласит следующее: чтобы быть здоровее, нужно замещать насыщенные жиры ненасыщенными. Об этом сообщает "Healthystyle".

Согласно опубликованным данным из исследования, если  в рационе заменить сливочное масло и другие насыщенные жиры на более легкие растительные, то это существенно снизит риск пострадать от сердечных заболеваний -  на целых 30%. Американские кардиологи убеждены,  что этот принцип может помочь людям отказаться от статинов – лекарств понижающий уровень холестерина в организме.

После ряда исследований ученые констатировали: в то время как замена насыщенных жиров углеводами не приносит пользы для здоровья, их замена ненасыщенными жирами увеличит продолжительность жизни.

Больше всего ненасыщенных жиров содержится в молочных продуктах (прежде всего, с высоким процентом жирности), а еще в свинине, говядине и тропических маслах (кокосовое, пальмовое).  Однако, как утверждают ученые, количество этих жиров в рационе питания современных людей очень большое для того, чтобы его можно было назвать здоровым. Как правило, это из-за того, что люди употребляют в пищу очень много полуфабрикатов и еду из общепита и фастфудов.

К ненасыщенным жирам, которые кардиологи рекомендуют употреблять в пищу, относятся полиненасыщенные жиры и мононенасыщенные жиры, они содержатся в оливковом и разных ореховых маслах, рыбьем жире, льняном и подсолнечном масле, свином сале.

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