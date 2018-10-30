Запобіжить ранню смерть: названий самий головний принцип здорового харчування

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Дотримуючись цього простого правила, можна істотно продовжити життя

Президентська комісія Американської асоціації серця (ААС) провела дослідження, за результатами якого експертами було сформульовано принципово важливе правило для здоров'я і профілактики ранньої смерті. Принцип цього правила говорить наступне: щоб бути здоровими, потрібно заміщати насичені жири ненасиченими. Про це повідомляє "Healthystyle".

Згідно з опублікованими даними дослідження, якщо в раціоні замінити вершкове масло та інші насичені жири на більш легкі рослинні, то це істотно знизить ризик постраждати від серцевих захворювань - на цілих 30%. Американські кардіологи переконані, що цей принцип може допомогти людям відмовитися від статинів – ліків знижує рівень холестерину в організмі.

Після ряду досліджень вчені констатували: у той час як заміна насичених жирів вуглеводами не приносить користі для здоров'я, їх заміна ненасиченими жирами збільшить тривалість життя.

Найбільше ненасичених жирів міститься в молочних продуктах (перш за все, з високим відсотком жирності), а ще в свинині, яловичині і тропічних олії (кокосова, пальмова). Однак, як стверджують вчені, кількість цих жирів у раціоні харчування сучасних людей дуже велика для того, щоб його можна було назвати здоровим. Як правило, це через те, що люди споживають дуже багато напівфабрикатів і їжу з громадського харчування і фастфудів.

До ненасичених жирів, які кардіологи рекомендують вживати в їжу, відносяться поліненасичені жири і мононенасичені жири, вони містяться в оливковій і різних горіхових оліях, риб'ячому жирі, лляному і соняшниковій олії, свинячому салі.

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