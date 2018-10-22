Как правильно питаться, чтобы сохранить здоровье зубов: топ-5 советов стоматологов

Ослепительная улыбка (фото: pixabay.com)

Эксперты перечислили правила, которые помогут сделать вашу улыбку белоснежной

То, как мы питаемся, и какую пасту выбираем - очень влияет на здоровье наших зубов и полости рта.

Стоматологи назвали 5 важных правил питания, которые помогут сохранить здоровую и белоснежную улыбку, передает Medikforum.

Предлагаем вам с ними ознакомиться.

1. Поменьше сладкого. На протяжении длительного времени сладости связывают с кариесом. Из этого можно сделать вывод, что очень важно ограничить употребление не только разного рода мучного, но и напитков, содержащих большое сахара. Помните о том, что разного рода магазинные готовые продукты питания часто содержат очень много сахара.

2. Минимум напитков и пищи, оставляющей пятна на зубах. Различные продукты питания и напитки с яркими цветами вроде кофе, чая, красного вина, ягод, уксуса и разного рода соусов оставляют пятна на зубах, если все это употреблять в больших количествах. Безусловно не нужно совсем отказаться от данных продуктов, но ограничьте их употребление и не забывайте тщательно чистить зубы, а также пить воду и полоскать рот вскоре после того, как поедите.

3. Минимум клейкой и кислотной пищи. Чем более клейкой является консистенция блюда, тем дольше нашей слюне понадобится времени для ее расщепления, и тем выше вероятность того, что пища приклеится к зубам, создавая бактериальный налёт. Это касается сухофруктов, меда, варенья или чернослива. Кислотная пища, в свою очередь, ускоряет процесс разрушения зубной эмали. К этой пище относятся кофе, картофельные чипсы, алкоголь, а также вроде бы полезные для здоровья цитрусовые и помидоры.

4. Не забывайте о кальции. Здоровый уровень кальция в рационе, достигаемый с помощью употребления молочных продуктов, яиц и зеленых листовых овощей, крайне важен для здоровых зубов. Кальций укрепляет кости и зубы.

5. Сбалансированная диета означает здоровые зубы. Здоровая диета важна для самочувствия в целом, но и для здоровья полости рта в частности. Употребляйте больше фруктов и овощей, бобов, цельнозерновых продуктов и вкусных белков вроде рыбы или курицы.

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Видео: РБК-Украина