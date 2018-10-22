Як правильно харчуватися, щоб зберегти здоров'я зубів: топ-5 порад стоматологів

Сліпуча посмішка (фото: pixabay.com)

Експерти перерахували правила, які допоможуть зробити вашу посмішку білосніжною

Те, як ми харчуємося, і яку вибираємо пасту - дуже впливає на здоров'я наших зубів і порожнини рота.

Стоматологи назвали 5 важливих правил харчування, які допоможуть зберегти здорову і білосніжну посмішку, передає Medikforum.

Пропонуємо вам ознайомитися з ними.

1. Поменше солодкого. впродовж тривалого часу солодощі пов'язують з карієсом. З цього можна зробити висновок, що дуже важливо обмежити вживання не тільки різного роду мучного, але і напоїв, що містять велику цукру. Пам'ятайте про те, що різного роду готові магазинні продукти харчування часто містять дуже багато цукру.

2. Мінімум напоїв і їжі, залишає плями на зубах. Різні продукти харчування і напої з яскравими квітами зразок кави, чаю, червоного вина, ягід, оцту і різного роду соусів залишають плями на зубах, якщо все це вживати у великих кількостях. Безумовно не потрібно зовсім відмовитися від цих продуктів, але обмежте їх вживання і не забувайте ретельно чистити зуби, а також пити воду і полоскати рот незабаром після того, як поїсте.

3. Мінімум клейкої та кислотної їжі. Чим більше клейкою є консистенція страви, тим довше нашої слині знадобиться часу для її розщеплення, і тим вище ймовірність того, що їжа приклеїться до зубах, створюючи бактеріальний наліт. Це стосується сухофруктів, меду, варення або чорносливу. Кислотна їжа, в свою чергу, прискорює процес руйнування зубної емалі. До цієї їжі відносяться кава, картопляні чіпси, алкоголь, а також начебто корисні для здоров'я цитрусові і помідори.

4. Не забувайте про кальцій. Здоровий рівень кальцію в раціоні, що досягається за допомогою вживання молочних продуктів, яєць і зелених листових овочів, вкрай важливий для здорових зубів. Кальцій зміцнює кістки і зуби.

5. Збалансована дієта означає здорові зуби. Здорова дієта важлива для самопочуття в цілому, але і для здоров'я ротової порожнини зокрема. Вживайте більше фруктів і овочів, бобів, цільнозернових продуктів і смачних білків начебто риби або курки.

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Відео: РБК-Україна