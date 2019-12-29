Как правильно очистить кожу лица от макияжа: пошаговый урок от Маши Ефросининой (видео)

Популярная телеведущая Маша Ефросинина в свои 40 лет может похвастаться цветущим внешним видом - многие отмечают, что она выглядит моложе своих лет и просят поделиться секретом. Недавно звезда показала, какой она была 20 лет назад - с тех пор она стала лишь краше! По словам артистки, все довольно просто - правильное питание и уход за собой. На своей странице в Instagram Маша решила поделиться некоторыми бьюти-секретами и опубликовала полезный видеоурок.

В ролике ведущая пошагово показала, как она очищает лицо от интенсивного макияжа, который ей регулярно приходится наносить по работе.

Ефросинина также дала несколько общих рекомендаций, однако отметила, что следует подбирать средства индивидуально под свою кожу.

Видео: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Сейчас в разгаре пора корпоративов и новогодних вечеринок, девочки! Вы делаете макияж ярче и насыщенней, обращаетесь к визажистам! Иногда приходится проводить в этом мэйке по много часов! Мой рекорд, кстати, около 28 часов при полном «параде» на съёмках новогоднего огонька. И вот о чём надо сейчас не забывать - не хочешь побыть красавицей на одну ночь- правильно смой всё с лица перед сном. В видео я пошагово показала, мой процесс очистки лица от профессионального грима. Все средства в нем подобраны мне косметологом, учитывающим особенности моей кожи! И, конечно, я вам рекомендую обратиться к вашему специалисту! Но все-таки несколько правил можете взять на заметку: ⠀

— не трите усердно кожу ни на каком участке- не травмируйте ее, растягивая; ⠀

— смывайте средства прохладной водой -здорово тонизирует! ⠀

— кремы наносите лёгкими похлопываниями; ⠀

— А вот подбородок можно нормально отшлёпать для тонуса!" - рассказала о своих ритуалах красоты звезда.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики благодарят ведущую за полезные советы и восхищаются ее естественной красотой.

Вы невероятно вдохновляете! Без макияжа очень красивая!

Маша Вы как всегда красотуля, что накрашенная что не накрашенная Красивая

Вы такааая красивая) и не только внешне

Это так мило. Вы крутые!

Красотка что с мейком что без него

Супер, спасибо за видео !!!

Маша, я Вас обожаю!

Все правильно! Отшлёпать

Мария, вы красавица

Вы без макияжа так на дочку похожи

Что с макияжем, что без!!! Ухоженная кожа, красивое лицо и черты лица! Красуня!

Красотка, всегда Вами любуюсь!) Маша, спасибо за такое видео!!! Всегда было интересно, как звезды ухаживают за своей внешностью?!)

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, не так давно Маша Ефросинина разместила снимок сына в новогоднем костюме - и это снова была полицейская форма. А на днях Ефросинина рассказала о походе с сыном к полицейским.