Як правильно очистити шкіру від макіяжу: покроковий урок від Маші Єфросиніної (відео)

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна у свої 40 років може похвалитися квітучим зовнішнім виглядом - багато хто відзначає, що вона виглядає молодше своїх років і просять поділитися секретом. Нещодавно зірка показала, якою вона була 20 років тому - з тих пір вона стала лише краше! За словами артистки, все досить просто - правильне харчування і догляд за собою. На своїй сторінці в Instagram Маша вирішила поділитися деякими б'юті-секретами і опублікувала корисний відеоурок.

У ролику ведуча покроково показала, як вона очищає обличчя від інтенсивного макіяжу, який їй регулярно доводиться наносити по роботі.

Єфросиніна також дала кілька загальних рекомендацій, однак зазначила, що слід підбирати засоби індивідуально під свою шкіру.

Відео: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Зараз у розпалі пора корпоративів і новорічних вечірок, дівчатка! Ви робите макіяж яскравіше і більш насиченим, звертаєтеся до візажистів! Іноді доводиться проводити в цьому мейку по багато годин! Мій рекорд, до речі, близько 28 годин при повному «параді» на зйомках новорічного вогника. І ось про що треба зараз не забувати - не хочеш побути красунею на одну ніч - правильно змий все з обличчя перед сном. У відео я покроково показала, мій процес очищення обличчя від професійного гриму. Всі засоби в ньому підібрані мені косметологом, що враховують особливості моєї шкіри! І, звичайно, я вам рекомендую звернутися до вашого фахівця! Але все-таки кілька правил можете взяти на замітку: ⠀

— не тріть старанно шкіру ні на якій ділянці - не травмуйте її, розтягуючи; ⠀

— змивайте засоби прохолодною водою -чудово тонізує! ⠀

— креми наносьте легкими поплескуваннями; ⠀

— А ось підборіддя можна нормально відшльопати для тонусу!" - розповіла про своїх ритуали краси зірка.

Фото: Маша Ефросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники дякують ведучій за корисні поради і захоплюються її природною красою.

Ви неймовірно надихаєте! Без макіяжу дуже красива!

Маша Ви як завжди красотуля, що нафарбована що не нафарбована Красива

Ви такааая красива) і не тільки зовні

Це так мило. Ви круті!

Красуня з мейком що без нього

Супер, дякую за відео !!!

Маша, я Вас обожнюю!

Все правильно! Відшльопати

Марія, ви красуня

Ви без макіяжу так на доньку схожі

Що з макіяжем, що без!!! Доглянута шкіра, красиве обличчя і риси обличчя! Красуня!

Красуня, завжди милуюся Вами!) Маша, дякую за таке відео!!! Завжди було цікаво, як зірки доглядають за своєю зовнішністю?!)

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, не так давно Маша Єфросиніна розмістила знімок сина в новорічному костюмі - і це знову була поліцейська форма. А днями Єфросиніна розповіла про похід з сином до поліцейських.