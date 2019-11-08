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Как правильно и часто надо взвешиваться: шпаргалка в помощь худеющим

Lite » Красота 08.11.2019 - 13:56
Как правильно и часто надо взвешиваться: шпаргалка в помощь худеющим
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, когда лучше взвешиваться

Грамотный контроль веса – одна из важных составляющих процесса похудения. Частота взвешиваний и благоприятный период для контроля этого показателя – залог достоверности информации на весах. Чтобы показания прибора вас не расстраивал лишний раз, диетолог Ольга Усенко рассказала, когда и как следует правильно взвешиваться. К слову, ранее она научила грамотно выбирать сухофрукты, а теперь решила поднять другую актуальную тему на странице в Instagram.

Эти вопросы задает себе каждый, кто приходит к похудению. Правильно взвешиваться, раз в месяц, но для пущего контроля можно и раз в неделю, правда, пропускать 1-2 дня до овуляции и 5 дней перед критическими днями, а также весь период критических дней мы тоже не взвешиваемся.Таким образом, выходит взвешивание не чаще 2-х - 3-х раз в месяц.

Оптимальный вариант контроля - через 3-4 дня после окончания критических дней и после овуляции, если вы в этот период отекаете, тоесть после середины цикла.

Как правильно и часто надо взвешиваться: шпаргалка в помощь худеющим

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Почему нет смысла взвешиваться каждый день или несколько раз в день:

  • вес в течение дня может меняться в зависимости от того, сколько раз вы поели, попили, сходили в туалет. Колебания веса в течение дня от 0,5 до 2-х кг - это нормально.
  • вес может меняться из-за любого стресса: недосып, перелет, тренировка - все это будет вызывать отечность от 1-го до 3-х кг.

Как правильно и часто надо взвешиваться: шпаргалка в помощь худеющим

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • если вы недопиваете воды в течение дня, тогда ваш организм будет стараться задержать жидкость в организме и это тоже приводит к отечности и прибавки веса.
  • прибавка в весе может быть из-за рациона, но это будет не накопленный жир, а просто задержка воды, как реакция организма на восполнение гликогеновых запасов.
  • все гормональные колебания - это дополнительная отечность.

Если взвешиваться каждые 2 часа в течение дня, то эти собранные данные не будут нести смысловой нагрузки.

Также нутрициолог Кристина Лобановская назвала топ-5 причин, почему вес может застыть на месте и не уменьшаться.

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