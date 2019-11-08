Як правильно і часто треба зважуватися: шпаргалка для тих, хто худне

Експерт пояснила, коли краще зважуватися
Грамотний контроль ваги – одна з важливих складових процесу схуднення. Частота зважувань і сприятливий період для контролю цього показника – запорука достовірності інформації на вагах. Щоб свідчення приладу вас не засмучували зайвий раз, дієтолог Ольга Усенко розповіла, коли і як слід правильно зважуватися. До речі, раніше вона навчила грамотно вибирати сухофрукти, а тепер вирішила підняти іншу актуальну тему на сторінці в Instagram.
Ці питання задає собі кожен, хто приходить до схудненню. Правильно зважуватися, раз в місяць, але для більшого контролю можна і раз в тиждень, проте, пропускати 1-2 дні до овуляції і 5 днів перед критичними днями, а також весь період критичних днів ми теж не зважується.Таким чином, виходить зважування не частіше 2-х - 3-х разів на місяць.
Оптимальний варіант контролю - через 3-4 дні після закінчення критичних днів і після овуляції, якщо ви в цей період набрякаєте, тобто після середини циклу.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Чому немає сенсу зважуватися кожен день або кілька разів на день:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Якщо зважуватися кожні 2 години протягом дня, то ці дані не будуть нести смислового навантаження.
Також нутриціолог Христина Лобановська назвала топ-5 причин, чому вага може застигнути на місці і не зменшуватися.