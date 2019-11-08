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Як правильно і часто треба зважуватися: шпаргалка для тих, хто худне

Lite » Краса 08.11.2019 - 13:56
Як правильно і часто треба зважуватися: шпаргалка для тих, хто худне
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, коли краще зважуватися

Грамотний контроль ваги – одна з важливих складових процесу схуднення. Частота зважувань і сприятливий період для контролю цього показника – запорука достовірності інформації на вагах. Щоб свідчення приладу вас не засмучували зайвий раз, дієтолог Ольга Усенко розповіла, коли і як слід правильно зважуватися. До речі, раніше вона навчила грамотно вибирати сухофрукти, а тепер вирішила підняти іншу актуальну тему на сторінці в Instagram.

Ці питання задає собі кожен, хто приходить до схудненню. Правильно зважуватися, раз в місяць, але для більшого контролю можна і раз в тиждень, проте, пропускати 1-2 дні до овуляції і 5 днів перед критичними днями, а також весь період критичних днів ми теж не зважується.Таким чином, виходить зважування не частіше 2-х - 3-х разів на місяць.

Оптимальний варіант контролю - через 3-4 дні після закінчення критичних днів і після овуляції, якщо ви в цей період набрякаєте, тобто після середини циклу.

Як правильно і часто треба зважуватися: шпаргалка для тих, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чому немає сенсу зважуватися кожен день або кілька разів на день:

  • вага протягом дня може змінюватися в залежності від того, скільки разів ви поїли, попили, сходили в туалет. Коливання ваги протягом дня від 0,5 до 2-х кг - це нормально.
  • вага може змінюватися за будь-якого стресу: недосип, переліт, тренування - все це буде викликати набряклість від 1-го до 3-х кг

Як правильно і часто треба зважуватися: шпаргалка для тих, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • якщо ви недопиваете води протягом дня, тоді ваш організм буде намагатися затримати рідину в організмі і це також призводить до набряків і збільшення ваги.
  • надбавка у вазі може бути через раціон, але це буде не накопичений жир, а просто затримка води, як реакція організму на заповнення глікогеових запасів.
  • всі гормональні коливання - це додаткова набряклість.

Якщо зважуватися кожні 2 години протягом дня, то ці дані не будуть нести смислового навантаження.

Також нутриціолог Христина Лобановська назвала топ-5 причин, чому вага може застигнути на місці і не зменшуватися.

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