"Правдиво і місцями боляче": дієтолог розповіла, від чого з'являється цукровий діабет 2 типу

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Дієтолог рекомендує не переїдати

Цукровий діабет 2 типу можна "нажити". При цьому всьому виною може бути не вік або природжена схильність, а неправильне і хаотичне харчування. Про це на своїй instagram-сторінці розповіла відома українська дієтолог Катерина Толстікова.

Зазначимо, цукровий діабет 2 типу — це хронічне захворювання підшлункової залози, яке супроводжується порушенням вуглеводного обміну і подальшим розвитком високого рівня цукру в крові.

"Все буде коротко, правдиво і місцями боляче для кожного, хто їсть "як попало", — пише Толстікова.

Далі дієтолог перерахувала 5 пунктів причини виникнення цукрового діабету 2 типу:

№1 Генетична схильність.

№2 Хаотичне і надмірне харчування.

"В рот залітає все і постійно: то ложка меду, то айолі, пару шматочків халви, то шніцель і хліб з маслом, і зазвичай це буває все за один раз, а таких "раз" 4-5 протягом дня", — зазначає Толстікова.

Також дієтолог нагадала, що багато хто відмовляється від вечері, при цьому продовжуючи щось під'їдати.

Така звичка "хаотичного" харчування може тривати місяцями і роками, в результаті чого у людини порушується гормональна регуляція.

"Через 5 років такого життя почне страйкувати лептин-грелінова система, і ви перестанете відчувати ситість. Доведеться їсти багато або бути завжди злим", — зазначає Толстікова.

№3 Переїдання.

За словами Толстікової, переїдання формує зміну секреції інсуліну, який починається виділятися дуже часто і у великих кількостях. Як результат, через якийсь час може виникнути інсулінорезистентність.

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№4 Людина починає ігнорувати очевидні симптоми і шукає рішення проблем у психологів і дієтологів.

"Так як настрій погіршується, сил немає, енергійність падає, вага зростає. Все зрозуміло: йдуть порушення секреції енкефалінів, ендорфінів і шлунково-кишкових гормонів, який вже тут настрій", — пише дієтолог.

№5 Поступова інсулінова недостатність.

"Поки ви ще не зізналися собі, що їжа вами рухає, а гормони керують, в організмі відбувається мутація гена рецепторів до інсуліну, що веде до відносної інсулінової недостатності, а незабаром, до абсолютної", — підсумувала Толстікова.

Тому дієтолог рекомендує бути помірними і усвідомленими в їжі.

Скріншот поста instagram.com/dr.tolstikova

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