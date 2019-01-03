Правда і міфи про вплив вправ на фігуру

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Експерт по здоровому харчуванню і схудненню вирішила розібратися

Всі ми знаємо, що фізичні вправи покращують фігуру, дають певний заряд енергії, благотворно впливають на наше здоров'я. На перший погляд, все досить просто. Тим не менш, з різними видами фізичної активності пов'язано безліч міфів.

Експерт по правильному харчуванню і схудненню вирішила підтвердити або спростувати деякі з них. Зазначимо, що у її сторінки Instagram "Правила ПП" вже 819 тисяч підписників.



Міф перший: інтенсивне тренування призводить до миттєвої втрати ваги.

Це неправда. Після інтенсивного тренування можна помітити зміни ваги, однак це пов'язано виключно з втратою організмом води. Цього зниження ваги можна очікувати тільки після довгих регулярних занять. Найкращий результат досягається при поєднанні фізичних вправ з раціональним харчуванням.

Фото: (instagram.com/pp_rules)

Міф другий: для поліпшення фігури силові вправи підходять більше, ніж аеробіка.

Це дійсно так. Незважаючи на те, що під час занять аеробікою спалюється багато калорій, саме силові вправи допомагають зробити фігуру більш гарною. Найбільш ефективними для поліпшення фігури вважаються бодібілдинг і класичні кардіотренування (заняття на велотренажері і біговій доріжці).

Фото: (unsplash.com)

Міф третій: завдяки заняттям в тренажерному залі можна схуднути без дієт.

Це не зовсім так. Щоб схуднути, потрібно змінити харчування, позбувшись від шкідливих звичок. Навряд чи Ви зможете розлучитися із зайвою вагою, якщо після відвідування тренажерного залу будете їсти, наприклад, жирну піцу, морозиво і шоколад.





Фото: (pixabay.com)

Міф четвертий: з допомогою відповідних вправ можна збільшити груди.

Це неправда. Груди неможливо збільшити фізичними вправами. Тим не менш, систематичні заняття сприяють зміцненню м'язів і дозволяють, таким чином, поліпшити форму грудей.



Міф п'ятий: вправи для преса – ідеальний спосіб спалювати жир на животі.

Це не так. Подібні вправи не спалюють жир, а зміцнюють м'язи живота.

Фото: (pixabay.com)

Міф шостий: силові тренування сповільнюють або навіть зупиняють ріст у підлітків.

Так дійсно може статися, якщо тренування проводяться неправильно. Занадто великі навантаження можуть призвести не лише до уповільнення росту, але і до пошкодження хребта, колінних і кульшових суглобів. Однак якщо тренування проводяться під керівництвом досвідченого інструктора, силові вправи ніяк не зашкодять фізичного розвитку підлітка.

Нагадаємо, фітнес-тренер Юлія Богдан показала, як скинути "наїдене" в новорічну ніч. Вона настійно рекомендує якнайшвидше повернутися до спортивного режиму, і почати хоча б з малого.

Ми також писали про те, що персональний тренер Кім Кардашян показала ефективні вправи.

До речі, відома дієтолог Світлана Фус розвіяла міфи про сало і розповіла, чим корисний цей продукт.