Как постройнеть и похорошеть к Новому году: 10 работающих советов

Хотите сбросить немного лишнего веса и в целом подойти к празднованию Нового года стройной и похорошевшей? Диетолог Elena_goodfood, которая ранее подсказала 10 простых шагов для начала процесса похудения, предложила на своей странице в Instagram 10 рекомендаций, которые действительно работают и помогут вам этого добиться.

Если вы хотите прийти к Новому Году похорошевшими, постройневшими и не вымотанными, то эти рекомендации для вас. Они простые и известные, но в комплексе дают результат!

⠀

1. Не пренебрегайте водой и выпивайте 6-8 стаканов. Хорошо начинать день со стакана.

⠀

2. Уберите или хотя бы минимизируйте рафинированный сахар. Не только тот, что кладётся в чай/кофе. Это и различные йогурты, творожки, сладости, соусы, консервы.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

3. Ежедневно не менее 300 г овощей и 1-3 фрукта. Пусть овощи входят в КАЖДЫЙ приём пищи!

⠀

4. Простая еда "без утяжелителей" дает "правильные" калории и экономит время.

Отварная крупа+запечённое мясо/рыба+капустный салат=простой, но сбалансированный обед.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

5 .Контролируйте употребление соли. Норма -5 г/день. Если едите уже соленую пищу, не солите остальное.

⠀

6. Бросьте в сумку пакетик орехов и сухофруктов: здоровый перекус при нехватке времени. Кефир или батончик выручат на бегу.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

7. Ограничьте употребление кофе двумя чашками в день. ЦНС, сердце и весь организм скажут спасибо. А чтобы взбодриться, выполняйте...

⠀

8. Утром натощак лимфодренажные прыжки.

До стакана воды, мелко прыгаем 100 раз. Грудь можно придерживать рукой, рот приоткрыть. Если запрещены ударные нагрузки, делаем "Тараканчика", прям в кровати. Поднимаем перпендикулярно туловищу руки и ноги и мелко трясём минуту. Устраняет отечность, бодрит, помогает проснуться.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

9. Самомассаж лица поможет выглядет свежей. А массаж тела сухой натуральной щёткой устранит отеки и сделает шкурку бархатной.

⠀

10. Ходите пешком. Пара остановок после работы, лестница вместо лифта, прогулка-способствуют не только трате калорий, но и нормализации морального состояния.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Напомним, диетолог Алла Манайкина детально рассказала, стоит ли тренироваться натощак и как лучше организовать питания во время занятий спортом.