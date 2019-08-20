Пора за работу: Синди Кроуфорд показала, как трудится над фигурой

Легендарная супермодель выложила новое видео из спортзала
Синди Кроуфорд любит демонстрировать свое совершенное тело. Недавно 54-летняя красавица показала фото в купальнике. Стройные ноги, подкачанный пресс, рельефные мышцы… Выглядит она отлично. И как давно известно, такая форма – не просто выигрыш в генетическую лотерею. И не только результат увлечением фитнесом в юности. Над фигурой звезда до сих пор работает усердно, не жалея сил и времени.
Недавно они с семьей отдыхали на озере. Синди выкладывала в сеть живописные виды, прогулки с родными и пикники с разнообразными закусками и напитками. Теперь настало время вернуться к графику с регулярными занятиями. Несколько часов назад в ее микроблоге появилось новое видео из спортзала.
Модель трудится над фигурой (видео: instagram.com/cindycrawford)
Супермодель 90-х делает приседания, опираясь спиной о гимнастический мяч. Одета она в серые легинсы и черный спортивный топ. Волосы собраны в хвост, минимум макияжа, все внимание – на правильном выполнении упражнений. Контролирует их знаменитый звездный тренер Сара Хагамен. Которая, кстати, уточнила на своей странице, что Кроуфорд делала целых три захода по 10 таких приседаний.
Что ж, результат того стоит! Чтобы его закрепить, Синди давно пересмотрела свой рацион. Она отказалась от кофе, мучного, сладкого и тяжелых жирных блюд. Зато овощи и фрукты всегда на ее столе в изобилии. Причем выращивать их супермодель любит сама. Пару лет назад она обустроила участок на даче, где садит помидоры, огурцы, зелень и другие необходимые хозяйке «запасы». Об этом она сама сообщила своим поклонникам, показав живописное фото с грядки.
Кстати, идеальной формой может похвастаться и коллега Синди по подиуму – Клаудиа Шиффер. 48-летняя звезда недавно украсила обложку глянца. Для провокационной фотосесии она полностью разделась, продемонстрировав миру, что годы не властны над ее фигурой. Компанию ей составила и 51-летняя Стефани Сеймур.