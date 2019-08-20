Пора за роботу: Сінді Кроуфорд показала, як працює над фігурою

Легендарна супермодель виклала нове відео зі спортзалу
Сінді Кроуфорд любить демонструвати своє досконале тіло. Нещодавно 54-річна красуня показала фото в купальнику. Стрункі ноги, накачаний прес, рельєфні м'язи... Виглядає вона чудово. І як давно відомо, така форма – не просто виграш в генетичну лотерею. І не тільки результат захопленням фітнесом в юності. Над фігурою зірка досі працює старанно, не шкодуючи сил і часу.
Нещодавно вони з сім'єю відпочивали на озері. Сінді викладала в мережу мальовничі краєвиди, прогулянки з рідними і пікніки з різноманітними закусками і напоями. Тепер настав час повернутися до графіку з регулярними заняттями. Кілька годин тому в її мікроблозі з'явилося нове відео з спортзалу.
Модель працює над фігурою (відео: instagram.com/cindycrawford)
Супермодель 90-х робить присідання, спираючись спиною об гімнастичний м'яч. Одягнена вона в сірі легінси і чорний спортивний топ. Волосся зібране у хвіст, мінімум макіяжу, вся увага – на правильному виконанні вправ. Контролює їх знаменитий зірковий тренер Сара Хагамен. Яка, до речі, написала на своїй сторінці, що Кроуфорд робила цілих три заходи по 10 таких присідань.
Що ж, результат того вартий! Щоб його закріпити, Сінді давно переглянула свій раціон. Вона відмовилася від кави, мучного, солодкого і важких жирних страв. Зате овочі і фрукти завжди на столі в достатку. Причому вирощувати їх супермодель любить сама. Пару років тому вона облаштувала ділянку на дачі, де садять помідори, огірки, зелень і інші необхідні господині «запаси». Про це вона сама повідомила своїм прихильникам, показавши мальовниче фото з грядки.
До речі, ідеальною формою може похвалитися і колега Сінді по подіуму – Клаудіа Шиффер. 48-річна зірка нещодавно прикрасила обкладинку глянцю. Для провокаційній фотосесії вона повністю роздяглася, продемонструвавши світові, що роки не владні над її фігурою. Компанію їй склала 51-річна Стефані Сеймур.