Пора на пляж: как избавиться от дряблого живота и подтянуть кожу

Мечты о красивом упругом животике иногда остаются мечтами, даже если удалось сбросить вес. На месте ушедших килограммов появляется дряблая кожа, а ведь лето уже пришло и хочется выглядеть красиво в купальнике. Почему так происходит и как с этим бороться, рассказала эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина на своей странице в Instagram.

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Причины дряблого живота:

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1. Рождение детей. Кожа сильно растягивается в процессе беременности.

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2. Резкая потеря веса. Кожа не успевает адаптироваться к быстрому сокращению объемов и обвисает.

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3. Естественные возрастные изменения. Нехватка коллагена и эластина.

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4. Неправильное питание. Нехватка основных нутриентов на поддержание мышц и кожи. Мышцы “размякают” и становятся дряблыми, а кожа начинает провисать.

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5. Отсутствие физических нагрузок. Мышцы не в тонусе.

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6. Неправильные физические нагрузки. Неуемный тренинг по 6-7 раз в неделю из-за высокого расхода энергии ведет к потере мышечного объема и, соответственно, отвисанию кожи. Чистое кардио совсем без силовых нагрузок даст тот же эффект, потому что только силовые тренировки сообщают мозгу, что избавляться от мышц нельзя, т.к. они задействованы в работе.



Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀

Организм – сложная система, где все взаимосвязано. Поэтому к любой локальной проблеме надо подходить КОМПЛЕКСНО, со всех сторон.

Как избавиться от дряблого живота:

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Пить не менее 2 л воды ежедневно, чтобы кожа увлажнялась изнутри.

Физические нагрузки – как комплексные, так и упражнения на проработку проблемной зоны: "планка", скручивания, "ножницы", боковые наклоны.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Массаж живота – улучшает кровообращение, повышает тонус кожи.

Косметические процедуры – обертывания, скрабы, увлажняющие крема и маски.

Правильное питание – избавляемся от простых углеводов и насыщенных жиров. Делаем ставку на нежирную рыбу, сложные углеводы, овощи.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Баня/сауна – выводит шлаки, а чередуясь с контрастным душем, стимулирует кровообращение и подтягивает кожу.

Иллюстративное фото (pexels.com)

И берегите нервы – стрессы блокируют выработку коллагена и эластина.

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