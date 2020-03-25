Пищевая зависимость: как перестать заедать стресс и искать радость в еде

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как перестать заедать негативные эмоции

Есть, чтобы жить или жить, чтобы есть? Пищевая зависимость может стать серьезной проблемой на пути к похудению, но справиться с ней можно. Поиск утешения в еде, особенно во время карантина и вынужденного пребывания дома, стоновиться особо остро. Конечно, следует в первую очередь пересмотреть поход к рациону и отдать предпочтение продуктам с двойной пользой – для укрепления здоровья и стройности. Но как преодолеть ставшую привычкой пищевую зависимость? Психотерапевт и телесный гештальт терапевт Ирина Прокопенко утверждает в Instagram, что еда способна снимать тревогу и быть антидепрессантом, с помощью еды можно очень легко компенсировать различные неосознанные потребности, но тут подстерегает опасность – впасть в зависимость от пищи. Правда, с этим можно и нужно бороться.

Почему появляется зависимость от еды?

⠀ хронический стресс

⠀ недовольство своей жизнью, собой

⠀ чувство вины/стыда

⠀ депрессии

⠀ физическое и эмоциональное истощение.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как преодолеть зависимость?

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1.Первый шаг на пути к освобождению от всех типов зависимостей — признание своей зависимости.

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2.Не создавайте условий, при которых зависимость может себя проявить. К примеру, даже не надейтесь на то, что обойдетесь на ужин без вредных вкусняшек, если пропускали приемы пищи, пообедали бутербродиком и прожили весь день в стрессе.

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3.Сформулируйте цель изменения пищевого поведения. Например, "Быть ​​свободным от зависимостей".



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Неправильно: "Чтобы стать красивой", "Чтобы найти мужа/жену", "Чтобы не было стыдно на пляже". Такого рода высказывания зависят от самооценки и провоцируют переедание в неблагоприятных ситуациях.

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Говорите: "Я буду делать", вместо "Я не буду делать", "Я буду заботиться о себе, есть полезную еду", а не "Я не буду есть сладкое".

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