Як не погладшати на карантині: топ-5 дієвих способів

Під час вимушеного перебування вдома набагато частіше хочеться їсти
Під час карантину і вимушеного перебування вдома всі закуповують продукти і сідають біля віконця перечікувати. І що роблять? Правильно, їдять! Популярний дієтолог Інна, яка раніше розповіла, чим небезпечне швидке схуднення, на своїй сторінці в Instagram inna_foodfit пояснила, чому так відбувається, а також дала 5 ефективних порад, як не поправитися на карантині.
Ми багато їмо, тому що:
- Запас їжі є.
- Активності немає.
- Комусь скучно, комусь нервово, комусь страшно. А це всі ті емоції, які провокують переїдання.
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План дій, щоб не набрати вагу, сидячи вдома:
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1. Складіть план прийомів їжі. Ось якщо до цього все було хаотично - саме зараз треба визначитися, скільки прийомів їжі у вас буде. І пам'ятайте, що проміжок між їжею повинен бути не менше 3 годин, а краще 4-х. Вечеря за 3 години до сну, не пізніше.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
2. Перерахуйте свою норму КБЖУ, активність знизилася. Якщо ви не підраховували собі калорії і бжу - інтуїтивно трохи знижуйте.
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3. Не буду вмовляти взагалі не їсти солодке, виберіть 1 прийом їжі, коли побалуєте себе вкусняшку. І запаси цукерок не привід їсти пачку за раз.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
4. Виділіть собі час на тренування. Знаю, що багатьом складно і незручно. Але найближчим часом інших варіантів не буде. І хтось потім вийде на вулицю гарний, а хто-то + 10-15кг за карантин. Воно вам треба?!
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Ілюстративне фото (pexels.com)
5. Хто хотів навчитися підраховувати калорії і бжу - це ваш шанс. Часу не вистачало? Ваг не було під рукою? Ось зараз є можливість пробувати. Я рекомендую додаток FatSecret. Спробуйте вносити туди все, що їсте і потім проаналізувати, де є проблеми.
Нагадаємо, дієтолог Наталія Макієнко дала поради, як харчуватися в період вірусної епідемії.