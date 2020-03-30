Як не погладшати на карантині: топ-5 дієвих способів

Ілюстративне фото (pexels.com)

Під час вимушеного перебування вдома набагато частіше хочеться їсти

Під час карантину і вимушеного перебування вдома всі закуповують продукти і сідають біля віконця перечікувати. І що роблять? Правильно, їдять! Популярний дієтолог Інна, яка раніше розповіла, чим небезпечне швидке схуднення, на своїй сторінці в Instagram inna_foodfit пояснила, чому так відбувається, а також дала 5 ефективних порад, як не поправитися на карантині.

Ми багато їмо, тому що:

- Запас їжі є.

- Активності немає.

- Комусь скучно, комусь нервово, комусь страшно. А це всі ті емоції, які провокують переїдання.

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План дій, щоб не набрати вагу, сидячи вдома:

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1. Складіть план прийомів їжі. Ось якщо до цього все було хаотично - саме зараз треба визначитися, скільки прийомів їжі у вас буде. І пам'ятайте, що проміжок між їжею повинен бути не менше 3 годин, а краще 4-х. Вечеря за 3 години до сну, не пізніше.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Перерахуйте свою норму КБЖУ, активність знизилася. Якщо ви не підраховували собі калорії і бжу - інтуїтивно трохи знижуйте.

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3. Не буду вмовляти взагалі не їсти солодке, виберіть 1 прийом їжі, коли побалуєте себе вкусняшку. І запаси цукерок не привід їсти пачку за раз.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Виділіть собі час на тренування. Знаю, що багатьом складно і незручно. Але найближчим часом інших варіантів не буде. І хтось потім вийде на вулицю гарний, а хто-то + 10-15кг за карантин. Воно вам треба?!



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Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Хто хотів навчитися підраховувати калорії і бжу - це ваш шанс. Часу не вистачало? Ваг не було під рукою? Ось зараз є можливість пробувати. Я рекомендую додаток FatSecret. Спробуйте вносити туди все, що їсте і потім проаналізувати, де є проблеми.

Нагадаємо, дієтолог Наталія Макієнко дала поради, як харчуватися в період вірусної епідемії.