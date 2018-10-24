Поможет сохранить красоту: ученые назвали неожиданное свойство кофе

Коллаж РБК-Украина

Кофе понижает риск возникновения серьезного заболевания кожи

Кофе обладает свойствами, которые значительно снижают риск развития страшной кожной болезни под названием розацея. Об этом пишет 7 Med News.

Ученые из Китая выяснили, что у женщин, которые любят кофе, риск заболеть этим загадочным заболеванием намного ниже, чем у тех, кто не употребляет этот напиток. По данным исследования, розацеа чаще развивается у тех женщин, которые пьют менее одной чашки кофе в месяц.

Розацеа - хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица, характеризующееся покраснением, расширением мелких и поверхностных сосудов кожи лица, образованием папул, пустул и отеком. Причину возникновения этой болезни очень трудно установить, и она очень тяжело поддается лечению.

На общем самочувствие розацеа почти не отображается, однако она приносит массу неудобств, связанных с внешним видом. Кроме того, скрыть последствия розацеи на лице с помощью косметических средств почти невозможно.

Ученые утверждают, что чаще розацею диагностируют женщинам после 30 лет, однако в ходе исследования было установлено, что болезнь никак не связана с полом, цветом кожи или возрастом. Были проанализированные данные историй болезни более чем 80 тысяч женщин, у которых диагностировали розацею. Исследователи проверили динамику изменения состояния пациенток, их привычки и диеты в течении длительного времени.

Было установлено, что у женщин, которые регулярно пьют кофе, риск развития этой загадочной болезни на 30% ниже, чем у тех женщин, которые пьют этот напиток редко или не употребляют совсем.

Кстати, ранее мы писали о том, что косметологи рассказали, как во время холодов правильно увлажнять кожу.

А также мы рассказывали о том, что за резкими перепадами настроения могут скрываться симптомы серьезных заболеваний.

Видео: РБК-Украина