Допоможе зберегти красу: вчені назвали несподівану властивість кави

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Кава знижує ризик виникнення серйозного захворювання шкіри

Кава володіє властивостями, які значно знижують ризик розвитку страшної шкірної хвороби під назвою розацея. Про це пише 7 Med News.

Вчені з Китаю з'ясували, що у жінок, які люблять каву, ризик захворіти цим загадковим захворюванням набагато нижче, ніж у тих, хто не вживає цей напій. За даними дослідження, розацеа частіше розвивається у тих жінок, які п'ють менше однієї чашки кави на місяць.

Розацеа - хронічне рецидивуюче захворювання шкіри, що характеризується почервонінням, розширенням дрібних і поверхневих судин шкіри обличчя, розвитком папул, пустул і набряком. Причину виникнення цієї хвороби дуже важко встановити, і вона дуже важко піддається лікуванню.

На загальному самопочутті розацеа майже не відображається, однак вона приносить масу незручностей, пов'язаних із зовнішнім виглядом. Крім того, приховати наслідки розацеї на обличчі за допомогою косметичних засобів майже неможливо.

Вчені стверджують, що частіше розацею діагностують жінкам після 30 років, однак в ході дослідження було встановлено, що хвороба ніяк не пов'язана зі статтю, кольором шкіри або віком. Були проаналізовані дані історій хвороби більш ніж 80 тисяч жінок, у яких діагностували розацею. Дослідники перевірили динаміку зміни стану пацієнток, їх звички і дієти протягом тривалого часу.

Було встановлено, що у жінок, які регулярно п'ють каву, ризик розвитку цієї загадкової хвороби на 30% нижче, ніж у тих жінок, які п'ють цей напій рідко або не вживають зовсім.

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Відео: РБК-Україна