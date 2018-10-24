ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Допоможе зберегти красу: вчені назвали несподівану властивість кави

Lite » Краса і здоров'я 24.10.2018 - 09:01
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Кава знижує ризик виникнення серйозного захворювання шкіри

Кава володіє властивостями, які значно знижують ризик розвитку страшної шкірної хвороби під назвою розацея. Про це пише 7 Med News.

Вчені з Китаю з'ясували, що у жінок, які люблять каву, ризик захворіти цим загадковим захворюванням набагато нижче, ніж у тих, хто не вживає цей напій. За даними дослідження, розацеа частіше розвивається у тих жінок, які п'ють менше однієї чашки кави на місяць.

Розацеа - хронічне рецидивуюче захворювання шкіри, що характеризується почервонінням, розширенням дрібних і поверхневих судин шкіри обличчя, розвитком папул, пустул і набряком. Причину виникнення цієї хвороби дуже важко встановити, і вона дуже важко піддається лікуванню.

На загальному самопочутті розацеа майже не відображається, однак вона приносить масу незручностей, пов'язаних із зовнішнім виглядом. Крім того, приховати наслідки розацеї на обличчі за допомогою косметичних засобів майже неможливо.

Вчені стверджують, що частіше розацею діагностують жінкам після 30 років, однак в ході дослідження було встановлено, що хвороба ніяк не пов'язана зі статтю, кольором шкіри або віком. Були проаналізовані дані історій хвороби більш ніж 80 тисяч жінок, у яких діагностували розацею. Дослідники перевірили динаміку зміни стану пацієнток, їх звички і дієти протягом тривалого часу.

Було встановлено, що у жінок, які регулярно п'ють каву, ризик розвитку цієї загадкової хвороби на 30% нижче, ніж у тих жінок, які п'ють цей напій рідко або не вживають зовсім.

До речі, раніше ми писали про те, що косметологи розповіли, як під час холодів правильно зволожувати шкіру.

А також ми розповідали про те, що за різкими перепадами настрою можуть ховатися симптоми серйозних захворювань.

Відео: РБК-Україна

Новини України здоровьекожакофе
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся