Допоможуть позбутися від тиску: лікарі назвали продукти, корисні для гіпертоніків

Колаж (РБК-Україна)

Ці продукти будуть дуже корисні і при інших проблемах зі здоров'ям

На одному з останніх повідомлень медиків, такі продукти, як картопля i банани, сприятливо вплинуть на здоров'я гіпертоніків. Про це повідомляє портал "Здоров'я та краса цілодобово" з посиланням на інформацію з журналу "Вісник здоров'я".

Цi продукти з високим вмістом крохмалю вважаються небезпечними з дієтичної точки зору, однак їх оздоровчий потенціал люди часто недооцінюють, стверджують експерти.

За рекомендаціями медиків, людям, що страждають від підвищеного кров'яного тиску, вже точно не варто прибирати зі свого раціону картоплю і банани.

Перед тим, як лікарі прийшли до такого висновку, були проведені дослідження, i в ході комплексних спостережень було зафіксовано, що вживання в їжу перерахованих вище продуктів сприятливо позначається на стані гіпертоніків. Це обумовлено тим, що в складі цих продуктів є калій.

"Присутність в раціоні харчування продуктів, що містять калій, допомагає позбутися проблем з артеріальним тиском", — констатували експерти.

Варто відзначити, що калій покращує структуру крові і робить продукти з ним корисними не тільки при схильності до перепадів тиску. Такі продукти при постійному вживанні покращують стан шкіри, а тому їх рекомендують тим, у кого є дерматологічні проблеми. А ще вони перешкоджають старінню шкіри і захищають від появи ранніх зморшок.

Однак, не варто забувати, що, як і при застосуванні будь-яких інших мікроелементів, важливо дотримуватися норму споживання, щоб не нашкодити

Нагадаємо, що, крім картоплі і бананів, калію багато в горіхах.

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Відео: РБК-Україна