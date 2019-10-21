Как полюбить спорт и худеть с удовольствием: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт дала эффективные рекомендации, как замотивировать себя

Многие девушки жалуются, что не могут себя заставить заниматься спортом. Кто-то покупает абонемент в фитнес-клуб, надеясь, что потраченные деньги сподвигнут его на регулярные физические упражнения. Но любое принуждение обречено на провал, поэтому абонемент так и остается пылиться на полке. Диетолог Елена Кален, которая ранее перечислила 5 способов быстро и безопасно похудеть, рассказала на своей странице в Instagram, как же полюбить спорт.

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"Секрет людей, которые регулярно занимаются спортом, прост, — они занимаются тем, что приносит им удовольствие! Тело каждого нуждается в движении, но для каждого оно свое. Если спортом заниматься не нравится, то скорее всего, что вы выбрали не тот вид активности, - отметила эксперт..

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Она дала несколько рекомендаций, которые помогут заниматься спортом с удовольствием:

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Найдите то, что подходит именно вам: смотрите ролики, изучайте, какие виды спорта существуют. Главное — пробуйте разное, по 2-3 тренировки. Если одно не подошло, попробуйте другое, важно получать удовольствие от процесса.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Хвалите себя за маленькие достижения. Чтобы появился видимый прогресс нужно заниматься несколько месяцев, и многих это демотивирует. Поэтому важно не ждать быстрых результатов. Если сегодня вы пробежали на минуту больше или сделали 11 отжиманий, а не 10 — это тоже прогресс!

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Иллюстративное фото (pexels.com)

Слушайте свое тело. Не обязательно все время заниматься одним и тем же видом физических упражнений. Каждый день обращайте внимание на то, какая часть тела нуждается в движении. Если чувствуете, что хочется расшевелить руки и плечи, то не нужно сегодня бегать, это принесет меньше удовольствия.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Выработайте правильные привычки. Для регулярных занятий спортом нужна привычка, поэтому обязательно занимайтесь ежедневно хотя бы несколько минут, даже одну. Телу начнет нравится, и оно будет просить еще активности.

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