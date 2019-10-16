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Как убрать жир внизу живота: эффективные советы

Lite » Красота 16.10.2019 - 13:56
Как убрать жир внизу живота: эффективные советы
Иллюстративное фото (pexels.com)

Фитнес-тренер поделилась полезными рекомендациями

Лишнее внизу живота - одна из самых популярных проблем у нас девушек. Так генетически заложено, что одна из важнейших функций женского организма - выносить и родить здорового ребенка. Поэтому организм накапливает жирок именно в области талии, чтобы защитить будущий плод. Фитнес-блогер и эксперт по похудению Ира Кайданович на своей странице в Instagram дала эффективные рекомендации, как же от него избавиться. К слову, ранее она назвала продукты, которые очищают организм лучше лекарств

Несколько советов, как уменьшить количество жира в области живота:

Питание

Конечно, питание очень важный пункт. И это пожалуй первое, на что нужно обратить внимание. Начните с тог, что:

  • Уберите самые вредные продукты, и с каждым днём отказывайтесь от всяких вредностей, медленно но уверено.
  • Так же сократите порции в размере наполовину.
  • Старайтесь, чтобы в тарелке было 50% сырой еды.

Как убрать жир внизу живота: эффективные советы
Иллюстративное фото (pexels.com)

Физические нагрузки

Кардио тренировки натощак. Один из лучших способов подсушить живот. Начните с 15 минут каждое утро. Не хотите идти на улицу, холодно? Бегайте просто по лестнице, если живете в многоэтажном доме. В идеале конечно дойти до 30 мин. Но поверьте уже с 15 мн результат будет крутой.

Как убрать жир внизу живота: эффективные советы
Иллюстративное фото (pexels.com)

Пресс

Конечно, нужно качать пресс. Чем больше мышц - тем меньше жира. Это факт. Также во время качания пресса в этом месте максимально ускоряется кровообращение - это способствует похудению. Можно качать дома каждый день по 15 мин. Можно сразу после бега натощак.

Как убрать жир внизу живота: эффективные советы

Иллюстративное фото (pexels.com)

Вакуум

Именно вакуум с утра натощак борется с висцеральным жиром (это самый опасный жир, он нарастает на органах). Вакуум лучший помощник в достижении осиной талии.

Уход

Уходовые процедуры это лишь вспомогательные средства в борьбе с лишним весом и целлюлитом. Но все же они работают в комплексе со всем выше перечисленным. Массажи, обёртывания, растирания сухой щёткой, скрабирование - всё это отлично разгоняет кровь и подтягивает кожу.

Как убрать жир внизу живота: эффективные советы
Иллюстративное фото (pexels.com)

На пути к успеху важно кое-что понимать:

  • Жир, накопленный годами, не уйдет за неделю;
  • Быть в хорошей форме - это тяжелый труд;
  • Не существует таблетки для красивого тела;
  • В достижении красивой фигуры важно постоянство и регулярность.

Напомним, балерина Екатерина Кухар рассказала, как держит себя в отличной форме.

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