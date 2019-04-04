Как получить плоский живот: советы Аниты Луценко

Профессиональный фитнес-тренер, известная телеведущая и специалист по похудению Анита Луценко, которая недавно раскрыла важный момент в процессе похудения, рассказала, что нужно делать, чтобы получить плоский и подтянутый животик. Как отметила эксперт на своей странице в Instagram, нужно соблюдать несколько пунктов, если хотите добиться фигуры мечты.

"Все люблят качать пресс, чтоб живот стал плоским, но важно понимать, что жир на животе зависит от еды и от осанки не меньше, чем от скручиваний! Если вы все пункты выполните, то он не может быть не плоским, и тут кесарево не кесарево никакого не имеет значения", - сообщила Анита.

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Далее она перечислила необходимые действия для желающих обрести осиную талию и упругий пресс:

1. Наладить питание, убрать фаст-фуд, сладкие напитки, еду постоянную (все время что-то хватаю), избыток жира и сладости, алкоголь.

2. Встать к стене спиной и сравнить позицию со своей привычной осанкой( поясницу не прогибать, а приблизить к стене), постоять 1 минуту.

3. Подумать про упражнение Кегель. Подтянуть анус вверх и посмотреть еще раз на живот! Втянулся? Занимайтесь внутренними мышцами.

4. Качните пресс, если проделали все перед этим, и тогда плоский живот ваш.

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Напомним, Анита Луценко показала упражнение для красивой осанки.

Мы также писали, что Анита Луценко попала на совместную тренировку с супермоделью Адрианой Лимой и показала, какие упражнения делала вместе с манекенщицей.