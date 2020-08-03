Полезные привычки здорового человека: подарят стройность и заряд энергии

Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог перечислила важные правила для желающих похудеть и стать здоровее

Хотите похудеть, а заодно и улучшить здоровье и стать более активным и энергичным? Тогда придется пересмотреть свои ежедневные привычки в питании и обычной деятельности. Диетолог Лора Филиппова перечислила важные правила, которых нужно придерживаться, чтобы добиться такой цели.

Полезные привычки здорового человека:

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Сон

Первое правило здоровья- полноценный сон именно в ночное время! Если человек нормально не спит, каждый день очень поздно ложится и поздно встает, его гормональный баланс уже будет нарушен. О полноценном восстановлении, которое происходит именно в ночные часы сна, не может быть и речи.

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Правило 1: ложиться спать НЕ в тот же день, в который вы собираетесь вставать! В идеале это 22:00 - 23:00.

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Здоровое питание

Выбирайте полноценные продукты, которые содержат качественные белки и углеводы, полезные жиры, витамины и минералы.

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Правило 2: так как мы не можем есть безразмерное количество еды, минимизируйте так называемые «пустые» калории - бесполезную еду.



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Режим питания

Организм любит, когда мы предсказуемы) ему нравится график, система и наши последовательные действия. Тогда и у него все по плану: энергии хватает от еды до еды, ферменты выделяются вовремя, гормоны работают в оптимальном балансе.

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Правило 3: выстройте удобный для себя график приемов пищи. Оптимально - завтрак в течении часа после пробуждения, ужин до 20:00, обед на экваторе дня. Перекус - при необходимости, но обязательно по плану!

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Не переедайте!

Контролируйте количество еды за раз. К слову, поправляются не от сладкого, а от избытка любой еды.

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Правило 4: небольшой размер порции за раз.



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Физическая активность каждый день

Это, в первую очередь, ежедневная бытовая активность - зарядка, ходьба, работа по дому и т.п. И тренировки - оптимально 3-4 раза в неделю.

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Правило 5: здоровый человек = активный и подвижный.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко назвала топ-7 каш в здоровом рационе.