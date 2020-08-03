Корисні звички здорової людини: подарують стрункість і заряд енергії

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог перерахувала важливі правила для бажаючих схуднути і стати здоровішими

Хочете схуднути, а заодно і поліпшити здоров'я і стати більш активним і енергійним? Тоді доведеться переглянути свої щоденні звички в харчуванні і звичайній діяльності. Дієтолог Лора Філіппова перерахувала важливі правила, яких потрібно дотримуватися, щоб досягти такої мети.

Корисні звички здоровї людини:

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Сон

Перше правило здоров'я - повноцінний сон саме в нічний час! Якщо людина нормально не спить, кожен день дуже пізно лягає і пізно встає, її гормональний баланс буде порушений. Про повноцінне відновлення, яке відбувається саме в нічні години сну, не може бути й мови.

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Правило 1: лягати спати НЕ в той же день, в який ви збираєтеся вставати! В ідеалі це 22:00 - 23:00.

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Здорове харчування

Вибирайте повноцінні продукти, які містять якісні білки і вуглеводи, корисні жири, вітаміни і мінерали.

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Правило 2: так як ми не можемо їсти безрозмірну кількість їжі, мінімізуйте так звані «порожні» калорії - марну їжу.



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Режим харчування

Організм любить, коли ми передбачувані) йому подобається графік, система і наші послідовні дії. Тоді і у нього все за планом: енергії вистачає від їжі до їжі, ферменти виділяються вчасно, гормони працюють в оптимальному балансі.

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Правило 3: збудуйте зручний для себе графік прийомів їжі. Оптимально - сніданок протягом години після пробудження, вечеря до 20:00, обід на екваторі дня. Перекус - при необхідності, але обов'язково за планом!

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Не переїдайте!

Контролюйте кількість їжі за один раз. До речі, товстіють не від солодкого, а від надлишку будь-якої їжі.

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Правило 4: невеликий розмір порції за раз.



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Фізична активність кожен день

Це, в першу чергу, щоденна побутова активність - зарядка, ходьба, робота по дому і т. п. І тренування - оптимально 3-4 рази в тиждень.

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Правило 5: здорова людина = активна і рухлива.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко назвала топ-7 каш у здоровому раціоні.