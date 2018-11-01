Корисні масла і цільнозернові продукти: українцям нагадали, що повинно бути на тарілці здорового харчування

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Картопля не такий вже і корисний овоч, так як в ній міститься багато крохмалю

В раціоні повинні бути так звані "здорові олії: соняшникова, оливкова, кукурудзяна. А ось вживання вершкового масла слід обмежити, як і інших тваринних жирів. Також слід уникати трансжирів. Про це йдеться в інфографіці благодійного фонду "Здоров'я жінки і планування сім'ї".

"Тарілка здорового харчування" нагадує яким має бути щоденний раціон. Дивимося і звіряємо", — зазначають на facebook-сторінці фонду.

Так, підкреслюється, що у здоровому раціоні повинні переважати овочі та фрукти, далі йдуть білкові продукти.

Що повинно входити в щоденний раціон:

№1 Овочі і фрукти

Чим більше різних овочів і фруктів ви вживаєте, тим краще. При цьому картопля не в рахунок, так як вона містить у собі мало клітковини і багато крохмалю.

№2 Білки

Віддавайте перевагу рибі і птиці, бобовим і горіхам. Також вживайте яйця, сири, несолодкі кисломолочні продукти. Час від часу вживайте червоне м'ясо.

До речі, раніше LITE писав, чим небезпечне надмірне вживання червоного м'яса і як його правильно включати в раціон.

№3 Напої

Пийте воду, чай, молоко, несолодкі компоти та кисломолочні продукти. Уникайте вживання солодких газованих напоїв. При цьому в день бажано пити не більше однієї склянки соку або смузі.

Цільнозерновий хліб корисніше білого (фото: pixabay/anaterate)

№4 Цільнозернові продукти

Віддавайте перевагу хлібу з цільнозерновий пшениці і висівок. Також включайте в раціон різні каші. Обмежте вживання білого хліба, білого рису і випічки.

№5 Сіль і цукор

Постарайтеся вживати в день не більше 5 грамів солі і до 50 грамів цукру.

Тарілка здорового харчування (інфографіка: facebook.com/NGO.WHFP)

Зверніть увагу, раніше українська дієтолог Світлана Фус розповідала, як правильно перекушувати. Більш того, дієтолог поділилася кількома рецептами здорового перекусу, який дозволити насититися і не переборщити з калоріями.

Також дієтолог пояснила, чому важливо включити у свій щоденний раціон горіхи.

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